Športnik in humanitarni delavec je častni član višnjegorskih gasilcev

V vasi Tešanovci v občini Moravske Toplice živi Geza Grabar, gasilec, športnik, humanitarni delavec in novinar tednika Kmečki glas. Vse do leta 2006 je bil zelo aktiven in uspešen športnik, saj se je v tekih na dolge proge uveljavil na številnih atletskih tekmovanjih.

Je prvi državni prvak v teku na 10.000 metrov v samostojni Sloveniji, ob tem pa je na državnih prvenstvih od 5000 metrov do 21,1 kilometra osvojil še 13 odličij. Je tudi zmagovalec več kot 25 polmaratonov v Sloveniji – najprestižnejša sta nedvomno Radenci in Ljubljana, in tujini (Gradec, Dunaj, Trst). Je tudi petkratni zmagovalec elitnega Ljubljanskega teka trojk na 28 km. V letih od 1993 do 1995 je bil tudi član državne reprezentance. Geza Grabar v prvi vrsti gasilec. Član te humanitarne organizacije je že vse od 1. januarja 1980, torej že polnih 42 let. Leta 2006 je prevzel vodenje PGD Tešanovci.

Po činu je gasilski častnik I. stopnje. Doslej je prejel priznanje Gasilske zveze Slovenije III. in II. stopnje ter plamenico Gasilske zveze Slovenije I. stopnje, bronasti znak Civilne zaščite, odlikovanje Gasilske zveze Ivančna Gorica in priznanje Gasilske zveze Moravske Toplice. Prijateljsko društvo PGD Višnja Gora pa mu je podelilo svečani naziv častnega članstva.