Častni član v družbi kraljice in vitezov

V Društvu vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric so minulo jesen, ob praznovanju 30-letnice obstoja in uspešnega delovanja, podelili več kot 70 priznanj, plaket in zahval posameznikom in organizacijam, ki so tako ali drugače pomagali pri delovanju društva.

Ob nedavnem letnem zboru v gostilni Šenekar v Spodnjih Ivanjcih je predsednik DVRKG Milan Kolarič zbrane člane društva, vinsko kraljico, viteze in vabljene goste seznanil z odločitvijo upravnega odbora, da Dragu Puklavcu podelijo naziv častnega člana.

Drago Puklavec veliko prostega časa namenja druženju z vinogradniki in vinarji.

Vse od začetka

Vodstvo je v obrazložitvi zapisalo, da je bil Drago Puklavec leta 1994 med ustanovitelji društva. K ustanovitvi je povabil tudi druge vinogradnike, poslovneže, direktorje in vse ljubitelje rujne kapljice, sam pa je oblikoval in pripravil zasnovo za zaščitni znak žiga. Puklavec je bil vedno pripravljen pomagati v društvu pri strokovnih ekskurzijah, ocenjevanjih, predavanjih, izdelavi biltenov, zbiranju vzorcev, predvsem pa je širil znanje o vinih.

Vseh 30 let se je udeleževal podelitev priznanj, njegova aktivnost pa se je pokazala v dolgoletni vlogi blagajnika in člana upravnega odbora. Ob somišljenikih je bil zaslužen za organizacijo srečelova na Kmetijsko-živilskem sejmu Gornja Radgona, prav ta izkupiček je postal osnovni kapital društva.

»Imel je veliko idej in zamisli. Sodeloval je na vseh dogodkih in namenil veliko prostega časa druženju z vinogradniki in vinarji. Drago je inovativen, vesel in delaven, je eden tistih, na katerih temelji društvo še danes. Pri svojih letih je še vedno polno aktiven v upravnem odboru ter se druži s prijatelji vinarji in vinogradniki,« je ob podelitvi priznanja med drugim povedal predsednik DVRKG Milan Kolarič.