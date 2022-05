Častna viteška diploma Slovencu

V Celju je potekala velika viteška svečanost v čast ustanovitvi nove viteške legature, zadnje od petih v Sloveniji. Ob generalnem pokroviteljstvu MO Celje ter župana Bojana Šrota so pripravili sprejem za slovenske člane ter viteze evropskega reda (OEVE) iz tujine.

Predstavili so simbol Celjske Legature, novi prapor.

Ob godbi Pihalnega orkestra Celje, ki je spremljal viteško povorko, so si meščani in gostje ogledali družbo vitezov iz vse Slovenije ter številnih gostov iz več evropskih držav. Sprejem v stolni cerkvi sta s posebnimi častmi opravila msgr. škof dr. Stanislav Lipovšek in dekan Tadej Linasi, ki sta pozneje opravila tudi bogoslužne vsebine ter blagoslov prapora, vina ter insignij.

Najprej so sprejeli 11 akreditirancev za hospes (gospode) z viteškimi častmi; prisego z mečem, podelitvijo insignij, častjo s kelihom in blagoslovom vina, prevzemom utenzilij ter častnih listin. Sprejeli so 19 novih vinskih svetnikov reda.

Zlati grič

Kulturni program so izvedli glasbeniki Gimnazije Celje Center in GŠ Celje; na harfi dijakinji Daša Urlep in Beatrice Kastelic ter organistka cerkve in člani Pihalnega orkestra Celje, ki so s fanfarami oznanili slovesnost ustanovitve nove viteške legature.

Spregovoril je prvi legat vitez Jože Tominšek: »Obljubljam, da bomo nadaljevali delo, ki smo ga tudi že do zdaj, a še bolj zavzeto in s polno odgovornostjo za čaščenje vina, saj naša dejavnost sega v mnoge pore družbenega življenja, z vedenjem in komunikacijo ter krepitvijo prijateljstva, kot velevajo naše postave.« Tominšku so vročili viteško diplomo kot uradni ustanovni dokument legature. »Dvignimo kozarce, položimo orožje je naš moto. Veselite se z menoj, z nami in cenite slovensko vinsko kapljico!« je sklenil prvi legat in vitez.

Celjska viteška legatura je odslej še prepoznavnejša v evropskem prostoru.

Ob zaključku slovesnosti je generalni sekretar Marc Lesk, predstavnik francoske viteške kongresne organizacije FICB, podelil častno viteško diplomo Slovencu, doc. dr. Juliju Nemaniču, vitezu vina OKT in konzularnemu enologu OEVE za neprecenljive zasluge za širjenje strokovnih spoznanj o vinogradništvu, vinu ter prijateljstvu med ljudmi ter narodi, ki izhajajo iz viteških vrednot.

Viteško vino je postal renski rizling kleti Zlati grič iz Slovenskih Konjic.

Pred Celjskim domom na Krekovem trgu so nato vsi člani in gostje sklenili viteški krog prijateljstva in miru ter razglasili viteško vino kleti Zlati grič iz Slovenskih Konjic, renski rizling – v dovoljeni količini 3000 steklenic. Direktor Silvo Žižek je dejal, da je »izbor velika čast zanje in da bo gotovo dobra spodbuda h kletarjenju in vzgoji že tradicionalno odličnih vin na Konjiškem«.