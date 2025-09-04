BILO JE SLOVESNO

Častitljivi jubilej: Marija Grah praznovala 100. rojstni dan (FOTO)

Marija je kot živa priča prispevala v postopku za beatifikacijo božjega služabnika Danijela Halasa, ki ga je osebno poznala.
Fotografija: Gospa Marija se je razveselila obiskov in pozornosti. FOTO: Osebni Arhiv
Gospa Marija se je razveselila obiskov in pozornosti. FOTO: Osebni Arhiv

O. B.
04.09.2025 ob 08:47
Minuli konec tedna je bilo v Dolgovaških Goricah še posebej veselo in slovesno. Častitljivih sto let življenja je namreč dopolnila ena najstarejših oseb na tem koncu Slovenije Marija Grah, ki se je rodila 29. avgusta 1925 na Mali Polani.

Že kot otrok je okusila preprostost življenja na kmetiji, kjer se je naučila vrednot, ki jo spremljajo vse do danes – skromnosti, delavnosti in srčne predanosti družini. Dom si je ustvarila v Dolgovaških Goricah, kjer se je z možem Štefanom veselila družinskega življenja.

Prelepa torta za slavljenko. FOTO: Osebni Arhiv
Rodil se jima je sin, ki skupaj s svojo družino tudi danes skrbi, da Marija preživlja toplo in ljubečo starost. Sto let življenja je redkost in hkrati dragocena priložnost, da se ozremo nazaj – v čas, ko so se v naših krajih še vozili s konjsko vprego, ko elektrika še ni bila samoumevna in ko so se pisali prvi začetki samostojnega slovenskega življenja. Marija Grah je v stoletju, ki ga je preživela, videla svet vojn in miru, pa razvoj sodobne tehnologije, a vse to je ni oddaljilo od tistega, kar ji največ pomeni – družine, doma in vere.

Slavljenko Marijo so na njen osebni praznik obiskali, jo obdarili in ji voščili številni predstavniki lokalnega življenja, tudi župan Občine Lendava Janez Magyar, ki ji je osebno čestital in voščil tudi s šopkom in košaro sadja. »Občina Lendava gospe Mariji iz srca čestita ob njenem visokem jubileju ter ji želi še veliko zdravja, sreče in prijetnih trenutkov v krogu najdražjih,« je dejal župan.

Voščili so ji tudi predstavniki Sveta vernikov, ji zapeli, nazdravili in izročili Plaketo svete Katarine Aleksandrijske. Čeprav ji leta ne dopuščajo več, da bi redno prihajala v župnijsko cerkev, se gospa Marija vedno razveseli obiska domačega župnika, s katerim rada poklepeta in prejme zakramente. »Marija je kot živa priča prispevala tudi v postopku za beatifikacijo božjega služabnika Danijela Halasa, ki ga je osebno poznala in ohranila v spominu – tako v lepih trenutkih kot tudi v žalostnih, povezanih z njegovo tragično smrtjo. Njena povezanost z duhovnostjo in cerkvijo je ostala trdna skozi vsa desetletja,« so povedali v Lendavski župnije.

Največ ji v življenju pomenijo družina, dom in vera. FOTO: Osebni Arhiv
Cvetja in lepih želja ni manjkalo. FOTO: Osebni Arhiv
Košare sadja so čudovito darilo. FOTO: Osebni Arhiv
