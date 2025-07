Čarobna Ljubljanica vabi na edinstven odbojkarski turnir na svetu

V petek in soboto bo Ljubljanica pri Novem trgu spet gostila edinstven odbojkarski turnir na svetu. Z gležnji v vodi se bo na izpadanje pomerilo po osem moških in ženskih parov, tekmovalci pa bodo letos v Ljubljano prileteli iz 14 držav, od Avstralije in Nove Zelandije, Evrope do Brazilije.

Dogodek, ki na bregove Ljubljanice vedno privabi množico ljudi, je že prerasel športne okvire. Prvi šov je na odru v vodi postavil Miha Krušič, ki bo s plesalci studia Pro Dance spet uprizoril zgodbo o Povodnem možu. Letos se bodo tam zvrstili še Classy Band z glasbenim programom, mojstra joge, plesa v zraku in akrobacij Acro Connection, podnaslov letošnje izvedbe, ki se glasi Magična Ljubljanica, pa bodo izdatno upravičili naš najbolj znani iluzionist Magic Aleksander in njegovi učenci.

V fan coni boste lahko ob številnih brezplačnih aktivnostih okušali grižljaje Michelinovega chefa Luke Koširja (Grič) – njegov sašimi postrvi je poezija! –, frapeje iz sladoledov Leone, za dobro hidracijo pa bo poskrbel Powerade. Finale si praviloma ogledajo tudi naši reprezentantje, tako da, če vam manjka še kateri avtogram, veste, kje jih najdete ta vikend.