Carjevič v spomin na Minattija

V idiličnem okolju Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih je potekala slovesnost z naslovom Naši zakladi, ki jo je organizirala Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, posvečena je bila 100. obletnici rojstva Ivana Minattija. Na prireditvi, ki so jo poimenovali Nekoga moraš imeti rad, je pred množico obiskovalcev himno zapel Moški pevski zbor Slava Klavora iz Maribora, tam, kjer so nekoč ustvarjalci kulture in zgodovine kovali načrte za prihodnost, so se tako zvrstili glasbeni nastopi in nagovori.

Kulturni program, ki je obogatil slovesnost, so poleg omenjenega zbora popestrili dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Na prireditvi, ki jo je povezoval Boštjan Rous, koordinacijo dogodka pa je vodila Irena Štuhec, je zbrane najprej nagovoril Marjan Šiftar, predsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, nato pa še Franc Horvat, župan občine Tišina. Posebni gost je bil Darko Ratajc, župan Slovenskih Konjic, kjer se je rodil Minatti. Slavnostni govornik je bil pisatelj, pesnik, scenarist in fotograf Dušan Šarotar, ki je ob koncu prireditve skupaj z Ratajcem v čast in spomin na Minattija posadil spominsko jablano sorte carjevič.

Minattiju v spomin bo rasla jablana.

Dogodek so posvetili tudi drugim majskim praznikom, med drugim 20-letnici vstopa Slovenije v EU, pred prireditvijo pa so se obiskovalci lahko udeležili odprtja nove razstave akademskega slikarja Aleksandra Vukana.

Partizan Ivan Minatti, pesnik, prevajalec in urednik, je zaslovel z deli, ki jih odlikujejo izvirnost, čustvena globina in bogata jezikovna izraznost. Kot prevajalec je pripomogel k prenosu pomembnih del v slovenščino, kot urednik pa sodeloval pri oblikovanju literarnih revij in zbirk, pri čemer je pomagal pri promociji domačih in tujih ustvarjalcev ter spodbujal raznolikost v slovenski književnosti.