Čakate na izvid testiranja? Do njega lahko pridete le s klikom

Za vstop je potrebno veljavno digitalno potrdilo. FOTO: posnetek zaslona

Če ste se testirali na koronavirus, lahko svoj izvid preverite enostavno, z le nekaj klik, namesto da čakate, da vas o izvidu obvestijo iz laboratorija. To lahko storite prek portala e-zdravje, potrebujete le digitalni certifikat, uporabniško ime ter geslo. S tem lahko pomembno razbremenite zdravstveno osebje.»Pacienti lahko do izvidov testiranj na koronavirus (in vseh ostalih izvidov v Centralnem registru podatkov o pacientih) dostopajo prek portala zvem.ezdrav.si. Za dostop potrebujejo katero koli veljavno digitalno potrdilo v Republiki Sloveniji in številko ZZZS. Po postopku registracije vsak prebivalec Republike Slovenije lahko pridobi dostop do svojih dokumentov, starši pa tudi do dokumentov svojih otrok do dopolnjenega 15. leta starosti,« so zapisali na ministrstvu za zdravje.Izvide brisov sicer iz laboratorijev javljajo vstopnim točkam (zdravstvenim domovom), kjer so posamezniku vzorec odvzeli. Tam pokličejo vse, katerih test je bil pozitiven. Za podrobnejše informacije naj bi jih pozneje poklical epidemiolog, vendar pa ti zaradi preobremenjenosti tega dela ne morejo več opravljati v celoti. Posameznike, katerih test je bil negativen, obvestijo s sporočilom SMS.Obveščanje bi torej lahko precej poenostavili, če bi izid svojega testa vsak preveril sam prek spleta.