Čakanje na dež nas ne bo rešilo opozarjajo agrometeorologi

Junijske pripeke slovensko kmetijstvo zlepa ne bo pozabilo, saj so vročino za nameček okrepila še izjemno suha tla. »Gre namreč za pozitivno povratno zanko,« nam je povedal meteorolog Blaž Šter (Arso). »Bolj ko so tla in rastje suhi, manj je izhlapevanja, slednje pa običajno ublaži vročino. Izhlapevanje pa po drugi strani vpliva tudi na količino oblačnosti. Ob njegovem zmanjšanju imamo zato manj popoldanskih ploh. Zato je letošnja zgodnja poletna suša le še okrepila minuli vročinski val ...«

Ne samo izjemno vroče, po celotni Sloveniji je bilo tudi izjemno suho. Površinska vodna bilanca v prvih julijskih dneh je kazala na zaostrene sušne razmere. »V večini regij, kjer je bila izjemna suša, je bil glede na primerjalno obdobje 1991–2020 letos največji vodnobilančni primanjkljaj v površinskem sloju tal,« nas je seznanila agrometeorologinja Andreja Sušnik.

Andreja Sušnik: »Ob sušah se pogosto raje poseže po interventnih zakonih, kot da bi težave sistemsko reševali.« FOTO: Igor Zaplatil

»Verjetnost, da dobimo sušo, je s 15 zrasla že na 30 odstotkov. To pomeni, da imamo v bistvu vsako leto možnost, da bo vsako tretje leto suša nacionalnih dimenzij,« pa je dodala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.

Na repu

Po dolgem vročinskem valu in suši je potem julijsko nadaljevanje le prineslo padavine ter začasno omilitev vročine. In šele takrat je prišla na dan tudi vsa ta naša nemoč zaradi neustreznega namakanja kmetijskih površin. »Slovenija namreč močno zaostaja na tem področju, saj namaka le 2 do 3 odstotke vseh obdelovalnih zemljišč,« je poudarila Sušnikova. »Kljub vse pogostejšim sušam je napredek pri gradnji namakalnih sistemov resnično prepočasen. Država resda ponuja financiranje in razpise, a kaj ko kmete odvračajo tudi zelo visoki začetni stroški, dolgotrajni postopki za dovoljenja, razdrobljenost zemljišč ter pomanjkanje znanja.« Težava so tudi, kot pravi, majhne ter nepovezane kmetije, tradicionalen pristop, močno nezaupanje v nove tehnologije. »Ob sušah se pogosto raje poseže po interventnih zakonih, kot da bi težave sistemsko reševali.«

Prav slednje skrbi tudi dekanjo biotehniške fakultete Marino Pintar, še posebno pa dejstvo, da je Slovenija na področju namakanja povsem na evropskem dnu: »V Sloveniji imamo z namakalnimi sistemi opremljenih 8000 hektarov, po statistiki pa jih namakamo približno 4500. Tu smo absolutno na repu Evrope, ne le po odstotku kmetijskih zemljišč, ki jih namakamo, temveč tudi absolutno po obsegu.« Za nami so menda le baltske države in Malta.

Tudi statistični podatki Sursa razkrivajo, da namakamo le slaba dva odstotka vseh kmetijskih površin, ki so v uporabi. Pa čeprav je namakalni potencial kar nekajkrat višji, saj bi lahko za pridelavo hrane uporabljali celo do 200.000 hektarjev površin in jih tudi namakali. Če kaj, bi bilo pod nujno z namakalnimi sistemi opremiti (vsaj) 20 tisoč hektarjev površin.

Pintarjeva je spomnila, da država že več let sistemsko premalo vlaga v namakalne sisteme, kot tudi, da kmetijstvo, ki čaka samo na dež, nikakor ne more biti trajnostno.

Naša prihodnost se je na tem perečem področju – začela že danes. Strokovnjaki biotehniške fakultete se strinjajo, da potrebujemo prilagoditve, te pa bi morale vključevati strateško rabo vode, testiranje novih kultur, boljše vključevanje stroke ... »Brez odločnih ukrepov, strateških vlaganj in usklajenega delovanja lokalnih skupnosti, države in evropskih institucij bo slovensko kmetijstvo vsako leto znova izgubljalo bitko s podnebjem.«

Najbolj plastičen podatek, da je treba nemudoma pristopiti k reševanju slovenskega kmetijstva, so nam posredovali s Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije: »V obdobju od leta 2003 do leta 2023 je kmetijstvo v Sloveniji zaradi različnih naravnih nesreč utrpelo že več kot 960 milijonov evrov škode, največ prav zaradi suše.« Medtem je država od leta 2003 izplačala za več kot 165 milijonov evrov pomoči ...