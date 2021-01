Čakanja je konec, Erjavec razkril dan D za KUL

Nezaupnica vladi

Po slovenski ustavi je lahko le v obliki konstruktivne nezaupnice, in sicer tako, da Državni zbor na predlog najmanj desetih poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade.



Ustava v 116. členu določa, da lahko DZ izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na predlog najmanj 10 poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. S tem je dotedanji predsednik vlade razrešen, mora pa skupaj s svojimi ministri opravljati tekoče posle do prisege nove vlade.



Med vložitvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in volitvami mora poteči najmanj 48 ur, razen če DZ z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev ne sklene drugače, ali če je država v vojnem ali izrednem stanju. Glasovanje je tajno.



Če je bil predsednik vlade izvoljen na temelju četrtega odstavka 111. člena Ustave, mu je izrečena nezaupnica, če DZ na predlog najmanj desetih poslancev izvoli novega predsednika vlade z večino opredeljenih glasov.

Podgorška bodo obravnavali organi stranke

Predsednik Desusa, ki je stranko odpeljal iz vlade, je sporočil, da bo koalicija KUL - LMŠ, SD, Levica in SAB - vložila konstruktivno nezaupnico 15. januarja in da pričakuje 43 poslanskih podpisov, poroča STA.Erjavec, ki je kandidat za mandatarja postal, ko je odpadel, je pred časom sicer napovedal, da bodo nezaupnico vložili le, če bodo imeli zagotovljenih 46 glasov, kolikor jih je potrebnih za zamenjavo vlade. Prejšnji teden po sestanku sveta stranke SMC, kjer so se odločili, da novega-starega predsednika stranke upokojencev ne bodo podprli za mandatarja, pa je napovedal, da bodo pred vložitvijo predložili podpise 43 poslancev, ki bodo glasovali zanj in vseeno vložili konstruktivno nezaupnico.Nazadnje je bila v DZ konstruktivna nezaupnica izglasovana 27. februarja 2013, ko je DZ glasoval o predlogu za izvolitev Alenke Bratušek za novo predsednico vlade. Razdeljenih je bilo 89 glasovnic. Oddanih je bilo 88 glasovnic. Za je glasovalo 55 poslancev, proti je glasovalo 33 poslancev. Z izglasovanjem Bratuškove je bil dotedanji premier Janša razrešen.Konstruktivna nezaupnica je bila v začetku 90. let prejšnjega stoletja izglasovana tudi vladi, a še v tedanji skupščini. Nezaupnica je uspela v tretje - prvič je poskusil, nato-, ko je bil marca 1992 za mandatarja za sestavo nove vlade izvoljen predsednik LDSVlada v državnem zboru pade tudi, če ji ni izglasovana zaupnica. Tudi to se je doslej zgodilo dvakrat. Aprila 2000 je Drnovšek zaupnico vezal na razrešitev liste ministrov iz vrst SLS. Ker predlog za razrešitev ni bil sprejet, je Drnovškov ministrski zbor padel, premier je za pol leta postal. Za glasovanje o zaupnici se je septembra 2011 odločil tudi tedanji premier. Zaupnico je vezal na imenovanje liste kandidatov za ministrici in ministre, proti kateri je glasovalo pa 51 poslancev. Iz vlade sta odšli stranki Zares in Desus.Potem ko je Desus zapustil vlado, je tedanji minister za zdravjeodstopil, saj statut stranke tako določa. Drugi minister iz kvote Desusa, ki je na kmetijskem ministrstvu nasledil, pa po Erjavčevih besedah z nadaljevanjem dela v Janševi vladi krši statut Deusa, kar bodo obravnavali organi stranke, še poroča STA.