Na desettisoče Slovencev bo prejelo delnice Vzajemne – a kaj bodo sploh lahko z njimi storili? Lahovnik je jasen

V prihodnjih mesecih bo več deset tisoč Slovencev postalo lastnikov delnic Vzajemne, kar odpira mnogo vprašanj o prodaji, trgovanju in upravljanju teh. Številni vlagatelji se že sprašujejo, ali lahko delnice prenesejo na priljubljene tuje borznoposredniške platforme, kot so Trade Republic, eToro, Interactive Brokers in Revolut, kjer trgovanje poteka brez visokih provizij.

Toda ali slovenska zakonodaja to sploh dopušča? Kakšne so omejitve in alternative za vlagatelje, ki ne želijo plačevati visokih stroškov domačim posrednikom? Odgovore smo poiskali pri KDD, Vzajemni in ekonomskemu strokovnjaku dr. Mateju Lahovniku, ki smo jih vprašali tudi, kaj ta lastninska prerazporeditev pomeni za slovenski kapitalski trg.

Kot smo poročali, je januarja Vzajemna že začela pošiljati obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja družbe.

Vzajemna je v zvezi z možnostjo prenosa delnic pridobila pojasnilo Klirinško depotne družbe (KDD), ki navaja, da bo »prevzemanje delnic izvedbeno potekalo z vnašanjem nalogov za prenos v informacijski sistem centralnega registra«. KDD poudarja, da je od posameznega tujega ponudnika odvisno, ali bo podpiral posredovanje takšnih nalogov, zato vlagateljem svetujejo, da to preverijo pri svojih ponudnikih računov, so sporočili z Vzajemne.

Glede prenosa delnic na priljubljene platforme, kot so Trade Republic, eToro, Interactive Brokers, Revolut in druge, ni podala konkretnih odgovorov, saj pravijo, da niso pristojni za odgovore na ta vprašanja, in priporočajo, da se vlagatelji obrnejo neposredno na KDD ali izbrane borznoposredniške hiše.

Denar ali delnice?

Ekonomist Matej Lahovnik opozarja na pomanjkanje informacij za male delničarje v tem procesu. »Pričakujem, da se bo zgodilo podobno kot v procesu privatizacije in bodo tisti, ki nimajo odprtih trgovalnih računov, raje vzeli denar kot delnice,« je dejal. Poudarja, da bi Vzajemna morala pravočasno objaviti bilanco za lansko leto in pojasniti strategijo podjetja po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da bi mali delničarji lažje sprejeli odločitve.

Lahovnik meni, da bodo vlagatelji z zneski okoli 100 evrov, ki nimajo trgovalnih računov in izkušenj z delnicami, verjetno raje izbrali denar. Opozarja tudi na asimetrijo informacij, ki lahko vodi do koncentracije lastništva v rokah bolje obveščenih skupin. »Privatizacija Vzajemne spominja na velike slabosti privatizacije družbene lastnine v Sloveniji, ker imajo mali delničarji spet premalo informacij,« pravi Lahovnik.

Primerjajte stroške

Za slovenske vlagatelje, ki želijo z delnicami aktivno trgovati brez večjih stroškov, je ključnega pomena primerjava stroškov upravljanja med slovenskimi in tujimi borznimi posredniki. Slovenska zakonodaja lahko omejuje prenos delnic določenih podjetij na tuje trgovalne račune, zato je priporočljivo preveriti konkretne možnosti pri pristojnih institucijah in ponudnikih.

V primerjavi z drugimi evropskimi državami se pravila glede prenosa delnic lahko razlikujejo, kar vpliva na fleksibilnost vlagateljev pri izbiri trgovalnih platform. Zato je pomembno, da se vlagatelji pred odločitvijo temeljito informirajo o vseh vidikih prenosa in upravljanja delnic Vzajemne.

