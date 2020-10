Čakalne dobe in korona: na te preglede boste čakali najdlje

Že pred izbruhom koronavirusa pri nas so se nekatere zdravstvene institucije utapljale v čakalnih dobah za specialistične preglede, zdaj, ko zdravstvo hromi še covid, se vrste le še podaljšujejo.



Če se bi želeli v UKC Ljubljana na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo denimo naročiti na prvi pregled, bi z redno napotitvijo nanj čakali slabih devet mesecev, na operacijo mandljev in žrelnice pri otrocih eno leto in dva meseca, na operacijo nosu eno leto in en mesec ... To je le eden od primerov z zelo dolgimi čakalnimi dobami, ki pa so po pol leta boja z virusom še toliko daljše.



Prav na ORL oddelkih se je čakanje po koncu epidemije v začetku junija najbolj podaljšalo, in sicer za dva do štiri mesece. Pri tem pa niso všeteta še dodatna podaljšanja zaradi ponovnih zaostrenih razmer in odpovedi pregledov. Nekatere dobe vseeno krajše Z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) so nam sicer sporočili, da so pri približno 2/3 vseh storitev, ki jih mesečno spremljajo opazili, »da so se v povprečju čakalne dobe na prve proste termine, ki jih ponujajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, podaljšale, pri ostali tretjini pa so se celo skrajšale oziroma ostale enake kot pred obdobjem epidemije.«



Prvi pregledi, kjer so se povprečne čakalne dobe najbolj podaljšale so: revmatološki prvi pregled, na katerega se v povprečju čaka 52 dni več, kardiološki pregled otroka (17 dni več), pregled ob neplodnosti za ženske (15 dni več).



Sicer pa se je od terapevtsko diagnostičnih storitev podaljšalo še čakanje na endoprotezo kolena (48 dni več), MR srca (28 dni več), MR dojke (21 dni več), EMG (14 dni več), MR jeter in trebušnih organov (12 dni več), endoproteze rame (11 dni več) in CT ozkega črevesja (10 dni več kot pred začetkom epidemije). Ponekod še vedno nedopustno dolgo čakanje »Čakajočim, ki so bili že vpisani v čakalne sezname pred začetkom epidemije, so se čakalne dobe v času epidemije SARS CoV-2 še podaljšale, v povprečju za 24 dni pri prvih pregledih in za 22 dni pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, vendar so se čakalne dobe že čakajočih po koncu epidemije začele zmanjševati, tako da vpisani na čakalnih seznamih danes pri prvih pregledih čakajo 15 dni manj kot v času epidemije in 19 dni manj na terapevtsko-diagnostične storitve kot v asu epidemije SARS CoV-2,« so še sporočili z NIJZ.



V tem trenutku so nedopustno dolge čakalne dobe še vedno pri prvih revmatoloških, fleboloških in uroloških pregledih, pri žilnih operacijah, ORL operacijah, operacijah v ortopediji, ortopedskih operacijah hrbtenice, in določenih magnetnih resonanc.