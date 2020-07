Čakal novorojenko in ujel roparja

Dvor je prijeten kraj ob reki Krki. Tod živijo dobri in delavni ljudje, ki so dobri sosedje in zagreti gasilci. Ko je akcija, je akcija za vse. Tudi zato ne preseneča podatek, da so minuli konec tedna krajani stopili skupaj in kar sami pridržali roparja trgovine. Domačini znajo povedati, da je ropar dlje načrtoval svoje dejanje. Da je sedel na bližnjem parkirišču, dvakrat šel v trgovino, vsakič po eno pločevinko hmeljnega soka, eno je vmes spil, drugo grel. V tretje je udaril, ko je spet šel po pločevinko. Očitno je ocenil, da ob štirih popoldne ne bo strank, da so morda trgovke ta dan vstale z levo nogo. Vstopil je, imel je ...