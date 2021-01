Čakajoč na pomoč vlade: poglejte, kdaj bodo na TRR posamezni dodatki

Kdaj bodo nakazali na TRR?

Dodatek za veliko družino: do 31. januarja

Dodatek za študente: do 31. januarja

Dodatek 50 evrov za vsakega otroka: do 31. januarja

Dodatek za novorojence: do 31. marca

Dodatek za starejše in kmete z nizkimi prejemki: do 31. januarja

Dodatek za upokojence je že bil izplačan



150 evrov za študente



Skoraj 3 milijarde za pomoč ljudem in gospodarstvu

Ker epidemija s koronavirusom traja že več mesecev in so mnogi bili primorani obstati v življenju, ostali brez dela, ostali doma zaradi šolanja ali varstva otrok, je vlada v decembrskem petem protikoronskem paketu sprejela še nekaj za pomoč Slovencem in Slovenkam. Gre za solidarnostno pomoč in kot radi rečemo v naši državi: »Podarjenemu konju se ne gleda v zobe«. Tako kot je bilo veliko polemik, ko je vlada državljanom »podarila« turistične bone, se zdaj znova oglašajo mnogi, češ da je to bore malo proti temu, kar bi državljani potrebovali.A vseeno, nekaj pač je. Preverite, kdaj bodo določeni dodatki na vašem računu (za nekatere je bilo potrebno oddati obrazec, za druge ne).PKP 7 predvideva 50 evrov solidarnostnega dodatka za vsakega otroka. Prejme ga eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek, za to ni treba storiti nič, tisti, ki ga ne, pa morajo za vsakega otroka izpolniti posebno vlogo na eDavkih. Oddati jo je treba do 31. januarja. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek, in rejnikom otrok, starih do 18 let, bo dodatek izplačan do konca meseca, pri ostalih pa bo izplačilo odvisno od časa oddaje vloge.Od 14. januarja je na portalu euprava na voljo vloga za solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, ki ga za študente predvideva sedmi protikoronski paket. Tega lahko študenti oddajo do konca januarja, potem to ne bo več mogoče.Poleg teh ukrepov za prebivalstvo je vlada uvedla še mnoge za gospodarstvo. Neposredno je od lanske pomladi do konca leta 2020 imela država z dodatnimi stroški zaradi epidemije ter ukrepi za blažitev njenih posledic v gospodarstvu in med državljani za 2,4 milijarde evrov izdatkov. Skupaj z danimi poroštvi in posojili ter odlogi plačil kreditnih obveznosti se ta znesek povzpne na 2,9 milijarde evrov, je pred dnevi navedel fiskalni svet.