Čakajoč na cepivo, Kacin odgovarja o zamujanju

Do konca meseca cepljeni vsi učitelji



Cepivo, ki zaščiti z enim odmerkom kmalu?

Jelko Kacin FOTO: Leon Vidic/Delo

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19, ki je zadovoljen z dozdajšnjo izvedbo cepljenja, pričakuje, da bo s povečanimi dobavami cepiva mogoče nadoknaditi zamujeno. Slovenija si ob tem precej obeta od cepiva družbe Janssen Pharmaceutica, o začasni uporabi katerega bo v tem tednu odločila Ema.Kot je Kacin dejal v izjavi za STA, je Slovenija danes prevzela nekaj več kot 19.000 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizerja in BioNTecha, v četrtek pa pričakujejo še pošiljko cepiva AstreZenece z okoli 12.000 odmerki. Pfizerjeva pošiljka, ki bo v prihodnjih dveh dneh distribuirana, je namenjena starejšim, ki bodo z njo predvidoma cepljeni v že sredo. Kot so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), bo pošiljka Pfizerjevega cepiva namenjena za cepljenje z drugim odmerkom.Naslednja pošiljka cepiva Moderne bo vsebovala 12.000 odmerkov, kot so napovedali na NIJZ, jo pričakujejo v petek. Ta mesec pa bo Moderne dobavila še 18.000 odmerkov. Aprila pa lahko pričakujejo štiri dobave s skoraj 41.000 odmerki Pfizerjevega cepiva in 28.000 odmerkov cepiva Moderne. Dobave cepiva AstraZenece za april še niso znane.Del naslednje pošiljke Moderninega cepiva bodo po Kacinovih pojasnilih prihranili za cepljenje z drugim odmerkom, če dobava prihodnjih pošiljk ne bo pravočasna. Kot poudarja, si namreč nikoli ne smemo dovoliti, da bi nam pretekel rok za drugi odmerek. Ob tem je dodal, da imajo vse države težave z Moderno, ki veliko večino svoje proizvodnje plasira v ZDA, sicer pa da je pogodba za dodatno število odmerkov podpisana.Komentiral je tudi cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Kot je spomnil, so prve zaposlene v šolstvu že cepili v Kočevju, drugod bodo bolj množična cepljenja sledila v prihodnjih dneh. V Mariboru, kjer bodo cepljenje začeli v drugi polovici tedna, se je po Kacinovih informacijah na cepljenje prijavilo 70 odstotkov učiteljev. Zatrdil je, da je cepiva za cepljenje šolnikov dovolj.»Organizirani smo tako, da bi želeli do konca meseca cepiti vse učitelje za primer, da se nam epidemiološka situacija ponovno poslabša. Če želimo s poukom nadaljevati v šolah, je predpogoj, da so učitelji cepljeni. Tisti, ki se za to ne bodo odločili, se bodo še naprej vsak teden testirali,« je dejal.Aktivnosti za promocijo cepljenja in poziv k cepljenje v večjem številu načrtujejo, ko bodo imeli na voljo več cepiva. »V tem trenutku to nima smisla, kajti najslabša reklama je poziv k cepljenju, potem pa cepiva ni,« je dejal Kacin.Ob tem pričakujejo, da bo Evropska agencija za zdravila (Ema) v četrtek dala pogojno dovoljenje za promet vektorskega cepiva družbe Janssen Pharmaceutica, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson, in ki mora po pogodbi v naslednjih 30 dneh zagotoviti prvo dobavo. Zato pričakujejo, da bodo v drugi polovici aprila dobili prve količine tega cepiva, ki zaščito nudi že po cepljenju z enim odmerkom.O natančnih številkah Kacin danes še ni želel govoriti, saj da je ključno videti, kakšna bo prva dobava v aprilu. Ocenjuje pa, da se bo število odmerkov za april, maj in junij vrtelo okoli 230.000 in prav toliko oseb bi lahko bilo do poletja cepljenih s tem cepivom. »Del zamud, ki jih vsi občutimo, bomo lahko nadomestili,« je prepričan.Ob tem je spomnil, da se povečujejo tudi dobave cepiva AstreZenece, predvsem pa Pfizerja. »Tega bi moralo biti v drugem kvartalu okoli 342.000 odmerkov, kar pomeni 171.000 cepljenih oseb, je napovedal.»Logistično smo organizirani tako, da lahko v enem mesecu sprejmemo, skladiščimo, prepakiramo in dostavimo med 500.000 in 600.000 odmerki. Zdaj pa se ogrevamo, da bomo takrat, ko bo cepljenje veliko bolj množično, lahko ta cepilna mesta povečali,« je napovedal. Ob tem računa, da bi pri tem lahko pomagali ne le zdravstveni domovi in koncesionarji primarne zdravstva, ampak tudi kadri iz bolnišnic.