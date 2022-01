Čakajo na svete tri kralje

Člani turističnega društva so postavili jaslice in smrečico na prostem ob Viničarskem in Etnološkem muzeju na Gorci, kar je dolgoletna tradicija. Vodja postavljanja jaslic je Zvonko Mlakar s sodelavci in vsemi darovalci najrazličnejšega materiala. Figure za zunanje jaslice je na stiropor izrisal ljudski umetnik Franc Merc. Preproste jaslice so sestavljene iz slame, mednje pa so postavljene figure, ki so visoke tudi več kot meter. Vse je razsvetljeno z reflektorji in lučkami.

Takole so predstavniki občine in turističnega društva prižgali praznične lučke.

Čudoviti prizor vabi mimoidoče, da vsak dan znova drug drugemu prinašamo mir, veselje, ljubezen in odpuščanje. Blagoslov jaslic je opravil domači duhovnik, p. Andrej Sotler. Vse prisotne sta nagovorila predsednik TD Podlehnik Milan Vidovič in župan občine Podlehnik mag. Sebastian Toplak.

V kulturnem programu sta zaigrala Patrik in Jože. Z obiskom pa so jih presenetili Božiček, Snežka, palčka Smuk in Smukec. Vsem predanim sodelavcem gre zahvala za vse delo in pomoč pri skrbi za ugled ter prepoznavnost domače občine ter za čim boljšo turistično ponudbo v Halozah.