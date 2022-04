Ravnateljica jih sili na razkošno valeto, Merc: CD ni za zaključek osnovne šole, pač pa prostor za jaro gospodo

Bliža se čas valet. Nekateri bi zaključek šole organizirali razkošno in zapravljivo, a se s tem ne strinjajo vsi starši. Minulo leto so osnovnošolci zaključek devetletnega šolanja zaradi epidemije proslavili v šoli. V tem času so se socialne stiske staršev še poglobile, kupna moč je padla, razmere v svetu zaostrile, zato je nekoliko nenavadna namera ravnateljice na eni od ljubljanskih osnovnih šol, ki želi valeto treh razredov devetošolcev proslaviti v največji kulturni ustanovi pri nas – v Cankarjevem domu.

Ljubljančanka Maja je ogorčena nad ravnanjem ravnateljice na eni od ljubljanskih osnovnih šol. Ta naj bi na vsak način želela »izsiliti« valeto v Cankarjevem domu. Kljub temu da starši niso seznanjeni s cenikom in se je na obvestilo, ali bi praznovali valeto v Cankarjevem domu, oglasilo le šest staršev (večina se je odgovora vzdržala), naj bi bil datum slavja v Cankarjevem domu že zaveden, a ne še potrjen.

Bralka, ki je finančno sicer stabilna, se sprašuje, ali so »takšni nepotrebni izdatki res nujni v času, ko je vojna v Evropi, ko dvigu cen ni videti konca in ima kar nekaj otrok subvencionirano prehrano«. Prepričana je, da je proslava v Cankarjevem domu za devetošolce »nepotrebno razkošje, od katerega nimajo otroci prav nikakršnih koristi. Prej nasprotno.«

Mama je stopila tudi v stik z ravnateljico, da bi zaključek šole organizirali v okviru šole, a ji je ta menda odgovorila, da šolski prostori niso primerni in da ni dovolj prostora. »Menim, da če so bili otroci v prvi razred lahko sprejeti v šoli, bi bilo prav, da tudi zaključek poteka v šoli ali neposredni okolici,« je prepričana bralka, ki ji ne da miru, da se ravnateljica ne zaveda obsežnosti težav in stroškov, ki jih staršem lahko povzroči valeta v Cankarjevem domu.

Za komentar smo se obrnili na nekdanjega ravnatelja Dušana Merca, ki je prepričan, da valete ne bi smeli obešati na veliki zvon. »Cankarjev dom? Kaj pa bodo tam, se bodo izgubili na odru? Cankarjev dom ni za zaključek osnovne šole, pač pa prostor za jaro gospodo, za parvenije in za site riti, vzgojno torej idiotsko,« je prepričan.

V primeru, ki ga omenja bralka, meni, da je »ravnateljica slab pedagog, ki ne ve, kaj je smisel osnovne šole, kaj pomeni zaključek. Poleg tega je seveda nedvomno izgubila kompas – socialni in osebni. Osnovna šola je obvezna, končati jo je skoraj obvezno, nič posebnega ni, če jo končaš itd. Zaključek je nekaj samo po sebi umevnega, nič posebnega. Starši in šola, ki soglašajo s tem, da je to ne vem kakšen dosežek, bodo imeli težave, ki so jih že ustvarili. Poudarjanje nekaj običajnega (kar je konec osnovne šole) kot nekaj posebnega je – pedocentrizem,« je oster Merc.

Sam vidi alternativo v telovadnici, brez »afnanja« z oblekami in izkazovanjem odraslosti – naj bo obleka le malo bolj svečana. Predvsem pa naj bo skromno, s čim manj stroški in niti ne z zakusko.

»Šolarji naj pokažejo, česa so zmožni sami – program, nastop, odnos, organizacija. Lahko da bo polom, pa nič zato. Razredniki samo pomagajo, ravnatelj pa izreče pohvale. Koristno je tudi, da zaplešejo. Naj pokažejo, kaj znajo, kaj zmorejo, kako so organizirani, kaj jih veže s skupino, kakšni so njihovi cilji itd. Starši pa samo zraven, potem pa na pico in amen,« predlaga.

Odloča vodstvo šole

Na ministrstvu so bili na naše vprašanje o tem, ali šolam predlagajo kakšne smernice pri organizaciji valete, redkobesedni in dejali le, da je organizacija zaključka šolskega leta za devetošolce v avtonomni presoji in odločitvi vodstva posamezne šole.

Na MOL pojasnjujejo, da se »za organizacijo valete starši začnejo dogovarjati v začetku šolskega leta, načeloma na prvem roditeljskem sestanku, kjer večina staršev odloči, kje in kako želi imeti valeto za svoje otroke«. A po bralkinih besedah se na začetku šole oziroma vse do nedavnega o valeti niso nič pogovarjali. »Kot kaže, je ravnateljica menila, da bomo tudi letos 'tradicionalno' proslavili v Cankarjevem domu, in nam druge ponudbe niti ni predlagala.«

Večina ljubljanskih šol ima valete v okviru šolskih prostorov, pojasnjujejo na MOL, a manjšina jih izvede tudi drugod. Namero za praznovanje valete v Cankarjevem domu je letos izkazalo šest ljubljanskih osnovnih šol, a za zdaj datuma niso še vse potrdile. V Cankarjevem domu opažajo, da je zanimanje zanje manjše kot v času pred epidemijo, kaj ponudba zajema in kolikšna je cena vstopnice, pa ne vedo, saj je to v domeni organizatorjev.