Čaka vas 150 daril!

Špricar je najstarejši koktajl.

Še malo, pa jih bomo trideset, Slovenske novice letos, kot že dobro veste, praznujemo okrogli jubilej. In kot smo že nekajkrat zapisali, vas ob rojstnem dnevu razveseljujemo z nagradno igro, drage bralke in bralci. Skupno bomo podarili kar 150 nagrad, med njimi tudi šestorčke špriCARjev v pločevinki Radgonskih goric.Špricar velja za najstarejši koktajl na svetu in ima dolgo tradicijo. ŠpriCAR z janževcem je lahka in osvežujoča mešanica vina in mineralne vode. Stopnja alkohola je nižja in razmerje med mehurčki in vinom idealno, kot nalašč za lene poletne konce tedna ... Pri špriCARju radler vinske arome, ki so nekoliko potisnjene v ozadje, perfektno dopolnjujejo arome in kislina pomaranče, ki tvorijo osvežujoče doživetje okusov. Že skoraj polnih 170 let se kakor valovi reke Mure skozi Gornjo Radgono v Radgonskih goricah pretakajo majhne skrivnosti in veliko znanje: kako spretno razvajati vinsko trto, da se razbohoti v vsej svoji plemenitosti; kako čas preživeti ob ljubkovanju grozdja, kako vzljubiti vino, njegovo žlahtnost in opojnost. Kako mu vdahniti iskrivost, vir neštetih mehurčkov, ki nikoli ne presahne. Radgonske gorice d. o. o. so najstarejši in danes največji proizvajalec penin v Sloveniji. Tam je doma prva prava slovenska penina, zlata radgonska penina. Skupaj s srebrno radgonsko penino, od sonca razvajenim janževcem, tramincem s črno etiketo in drugimi vini in peninami svojega asortimaja nas spremljajo v različnih, pomembnih in prelomnih ali vsakdanjih trenutkih ter tako ustvarjajo najlepše.Kaj vam je storiti, zdaj že dobro veste: zgrabite pisalo in izpolnite kupon, ki ga objavljamo, ter ga pošljite na naš naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, sodelujete lahko tudi na promo.delo.si/150nagrad. Če vam bo sreča naklonjena, je praktična nagrada lahko vaša.