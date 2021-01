Vrtci in šole se delno odpirajo, storili smo majhen korak naprej

V ponedeljek testiranje, v torek prva triada v šolo, prav tako vrtci

Regije, ki so dosegle stopnjo sproščanja so: gorenjska, koroška, obalno-kraška, osrednjeslovenska, podravska, primorsko-notranjska, zasavska, pomurska in savinjska.



Smučišča že od sobote

Posavska, jugovzhodna in goriška regija glede na epidemiološko sliko ostajajo v črni fazi.

Načrt sproščanja, ki ga je vlada sprejela v začetku decembra. FOTO: Gov.si

Vlada se je danes ob 18. uri v Kongresnem centru na Brdu sestala na redni seji, na kateri so člani vlade razpravljali o ukrepih za zamejitev širjenja covida 19. Po koncu seje je predsednik vladesporočil, da so po posvetovanju z vodstvomNIJZ sprejeli odločitve, ki izhajajo iz aktualne epidemiološke situacije»Smo za dobrega pol koraka iz črne faze prešli v rdečo. Ni tako veliko, da bi nas navdajalo z izjemnim veseljem, so pa trendi optimistični za prihodnje tedne.«Zato bo predvidoma od prihodnjega tedna v nekaterih regijah praviloma pouk v prvih triadah osnovnih šol potekal po programu C, odprti bodo tudi vrtci. V ponedeljek se bodo vsi testirali, tako da se bo pouk (oziroma varstvo) začel v torek. Gre za devet regij. »Do ponedeljka je dovolj časa, da se uredi testiranje za vse učitelje in vzgojitelje,« je še dodal Janša in povedal, da bo ministricav četrtek poslala navodila šolam in vrtcem.V omenjenih devetih regijah bodo lahko odprle vrata tudi specializirane prodajalne z otroškim programom.Minister za obramboje po seji malo po 21. uri tvitnil: »Sproščanje prihodnji teden teče v skladu z načrtom sproščanja. Hvala vsem za prizadevnost in sodelovanje, da smo vsaj korak bližje končni zmagi.«Hkrati z odprtjem šol in vrtcev bodo lahko vrata odprle vse dejavnosti iz rdeče faze (torej avtopralnice, avtomehaniki itd.), že v soboto pa naj bi začel veljati odlok, da lahko znova zaženejo žičniške naprave, seveda ob pogoju negativnega testa oziroma hitrega testa na smučišču (ampak samo v devetih regijah).Vlada je nedavno epidemijo podaljšala za 60 dni, trenutno pa so izpolnjeni pogoji za prehod iz črne v rdečo fazo, kar bi pomenilo minimalno sproščanje ukrepov