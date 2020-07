Čaka nas peklenski vikend, poglejte, do kod se bodo dvignile temperature

V soboto bo velika toplotna obremenitev. FOTO: Arso



Do 36 stopinj Celzija

V nedeljo bo velika toplotna obremenitev. FOTO: Arso



Italijo zajel Lucifer

REUTERS Italija v primežu vročinski val. FOTO: Reuters

Zadnje dni je res pravo poletje. Temperature se dvignejo na okoli 30 stopinj Celzija, sončni žarki nas razvajajo večji del dneva, v popoldanskem času pa se pojavljajo nevihte. Nekateri celo menijo, da gre za prvi vročinski val tega poletja.Zadnji julijski dan bi se lahko temperature na Primorskem povzpele do 36 stopinj, drugod po državi do okoli 35. Ob sončnem dnevu vremenoslovci Arsa napovedujejo možnost vročinskih popoldanskih neviht.Za del države je izdano oranžno opozorilo: »Do nedelje bo predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev.«Tudi vikend bo predvidoma zelo vroč in sončen. Pretežno jasno bo, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. V soboto bodo najnižje jutranje temperature od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 33, na Primorskem do 36 °C. V nedeljo bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte.V ponedeljek pa se obeta sprememba, saj bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo v notranjosti popustila.Med koncem tedna bo bržkone marsikdo poiskal ohladitev v slovenskem morju, rekah in jezerih. A pri tem ne pozabite, treba je biti pazljiv. Nijz je izdal nekaj priporočil Iz Italije pa že poročajo o težavah zaradi vročine, saj jo je je zajel vročinski val Lucifer s temperaturami do 40 stopinj Celzija. Predvsem starejši imajo zaradi visokih temperatur precej zdravstvenih težav, poročajo italijanski mediji. Po napovedih vremenoslovcev bo Apeninski polotok v primežu Luciferja do začetka prihodnjega tedna. Ob hudi vročini so morali številni starejši poiskati zdravniško pomoč zaradi omedlevice in kolapsa ožilja. Na urgencah bolnišnic v Milanu in Rimu so obravnavali tudi mnoge starejše, ki so imeli težave s srcem ali z dihanjem ali pa so dehidrirali, poroča STA.Velika vlažnost zraka na severu Italije ter vroči afriški vetrovi na jugu države prispevajo k temu, da se zdi temperatura zraka še višja, kot je v resnici, poročanje medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vročina nekoliko popustila v začetku prihodnjega tedna.