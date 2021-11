Burno v Tarči: psiholog Zadel anticepilskega očeta postavil na realna tla

Ta teden je v šolah steklo obvezno samotestiranje za vse učence. Večina staršev je to sprejela dobro, nekaterim učiteljem in ravnateljem pa so posamezniki grozili, v Solkanu je pred šolo prišel oče z motorno žago. O prvih dneh ostrejših ukrepov v šolah so govorili tudi v Tarči.

Psiholog Aleksander Zadel je mnenja, da ni bojazni, da bi samotestiranje pri otrocih pustilo travme. Je pa dejal, da je večina staršev nove ukrepe sprejela dobro, kljub temu da imamo morda občutek, da jih je proti polovica. »Ne smemo pozabiti, da se šola okoli 250.000 otrok. In za vse te otroke, so učitelji poskrbeli, da so se pripravili na samotestiranje ter omogočili, da šole ostajajo odprte. Vidimo, da so nekateri starši v stiski, a treba je pogledati tudi dobro plati.«

Zadel: Mnenje je najnižja oblika znanja

Zadel ne razume, zakaj nekateri starši tako nasprotujejo ukrepom. Dejal je, da bo čas za analize šele takrat, ko bo tega konec. Po njegovih besedah se moramo vprašati, kaj lahko storimo danes za naprej. Poudaril je, da mnenja posameznikov, ki nasprotujejo samotestiranju, še zdaleč niso strokovna. »Mnenje je najnižja oblika znanja.« Dejal je še, da je treba poslušati tiste, ki so strokovnjaki na posameznih področjih ter da bodo starši verjetno otroka peljali na pediatrijo, če se bo poškodoval.

Dolinšek je v stiski in žalosten

Eden od očetov, ki nasprotuje ukrepom, je v oddaji dejal, da otroci ne bodo več prenašalci, ko se bodo enkrat prekužili, in da na covidnih oddelkih stanje v resnici sploh ni kritično ter da s pristojni manipulirajo s podatki o okužbah. Predstojnik klinike za pediatrijo Jernej Dolinšek je bil ob teh besedah šokiran. »Sem tako v stiski in žalosten, da bi človeka povabil in dokazal, da nima prav. Čeprav menim, da ni naša naloga kar koli dokazovati.«

»Možnost poškodbe med samotestiranjem je izredno majhna«

Dolinšek je sicer v začetku debate starše, ki imajo pomisleke glede samopoškodovanja pri testiranju, miril, da pri potiskanju palčk v nos skoraj ne more priti do poškodbe, čeprav razume njihove strahove. »Seveda je strah in ta mističnost, ko nekaj potisneš v svoj nos, čeprav otroci vsakodnevno potiskajo prste zelo globoko tudi v svoje nosove. Morda se nekaterim staršem zdi, da se bodo poškodovali, a možnost poškodbe je izredno majhna. Otroci se vsakodnevno podijo po hodnikih, doma plezajo po drevesih in se popraskajo. Možnost za poškodbo pri samotestiranju je izredno majhna, za resnejšo poškodbo pa skoraj nična.«

Ministrica za šolstvo Simona Kustec meni, da so se skupaj z ravnatelji znašli v težki stiski, ki jo povzroča pet odstotkov ljudi, ki ne priznavajo, kakšni so ustrezni pristopi, da lahko vsi ostanemo zdravi. »Prva odgovornost države je, da mora vzpostaviti varno okolje.«