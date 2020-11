Burno v DZ: Če hočete v gostilno, pojdite v gostilno (VIDEO)

V državnem zboru je potekala seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Poslanci so obravnavali poročilo o pripravah in ukrepih policije v zvezi z nasilnimi protesti v Ljubljani dne 5. 11. 2020 ter ocenjevali varnostno situacijo.



Kmalu se je s postopkovnim predlogom oglasil Jani Möderndorfer (LMŠ), ki je opozoril na opombe glede dnevnega reda, saj naj bi že pred začetkom seje od predsednika odbora Branka Grimsa (SDS) zahtevali, da posreduje tudi pisno poročilo, na podlagi česa naj bi razpravljali, sploh če gre za tako pomembno tematiko, da so »povabili tudi direktorja policije, Sove in notranjega ministra Aleša Hojsa.«



Prepir se je vnel že, ko je (Levica) je dejal, da je pred tednom dni policija »špricala s solzilcem, brcala in streljala z gumijastimi naboji«, potem pa so poslanci poklicale na sejo. Minister Hojs mu ni ostal dolžan. »Kaj tako sprevrženega, kar je govoril gospod Kordiš, da je policija izvajala nasilje, jaz v tem DZ še nisem slišal,« je dejal. Med Hojsovimi očitki Kordišu, da je njihova stranka podpirala proteste in za mandatarja predlagala človeka, ki bi ukinil evro, se je iz dvorane zaslišalo »Pa dobro, o čem ti govoriš, Hojs?«. Posredoval je celo predsedujoči Grims, ki je pozval udeležene, da naj pustijo ministru, da pojasni svojo plat.



Ko je hotel Grims dati besedo gostom, se je oglasil Möderndorfer, ki je vztrajal, da ima postopkovni predlog prednost ter Grimsu očital, da krši poslovnik. »Gospod Moderndofer, če hočete v gostilno, pojdite v gostilno, meni pa pustite da vodim sejo,« je dejal Grims. A poslanec LMŠ je vztrajal, da predsedujoči ruši demokratične standarde. Grims mu je nato svetoval, naj vdihne in zajame zrak. Naposled je le popustil in trem prijavljenim poslancem dovolil postopkovni predlog.



