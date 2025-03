Burno v državnem zboru: Ste videli, kaj je mladi poslanec SDS zabrusil Golobu? (VIDEO)

Poslanci so danes s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in njegovi ministrski ekipi začeli redno plenarno zasedanje, ki bo sicer trajalo do četrtka. Predsednik vlade je tokrat odgovarjal na poslanska vprašanja o stanovanjski problematiki, dostopnosti zdravstvenih storitev, aferi Spirit in bilateralnih odnosih med Slovenijo in Izraelom.

Poslanec SDS-a Andrej Poglajen je premierju Robertu Golobu zastavil vprašanje, povezano s stanovanjsko problematiko. »Ob nastopu vaše vlade, ki jo vodite, smo mladi poslušali obljube, kako boste zgradili 30 tisoč neprofitnih najemniških stanovanj. Omenjen cilj ste ljudem prodajali kot enega izmed ključnih elementov izpostavitve ministrstva za solidarno prihodnost,« je dejal. Dodal je, da je na koncu padla obljuba o vzpostavitvi mehanizma za 3000 najemnih stanovanj vsako leto po letu 2026.

So bile obljube lažne?

»Ko je bilo 100 dni vlade, je eden izmed vaših ministrov dejal: 'Lopate imamo že pripravljene'. V 1000 dneh bi pričakovali vsaj kakšno položeno opeko, vendar temu pač ni tako,« je dejal Poglajen in premierja vprašal, ali bodo slovenski javnosti končno povedali, da je bila obljuba o 30 tisoč stanovanjih in kasnejša obljuba o 3 tisoč stanovanjih na leto lažna«.

Poglajen je premierju očital tudi, da projekte prejšnje vlade prikazujejo kot svoje. »Oprostite, v Sloveniji imamo pregovor, ki pravi zrno na zrno, pogača, kamen na kamen, palača. V času te te vlade pa lahko dodamo trditev: Laž na laž, Golobove vlade staž,« je med drugim dejal Poglajen.

Njegov nagovor oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži):

Golob: V letošnjem letu je predviden začetek gradnje 2000 stanovanj

Premier Golob je v odgovoru poudaril, da je stanovanjska politika ena od osrednjih politik te koalicije in te vlade. »Ko smo nastopili mandat, smo zelo jasno povedali, da želimo v dveh mandatih izpolniti ključni preboj na tem področju in da so vsi ukrepi, ki jih bomo izvajali na stanovanjski politiki, zavezani dvema mandatoma,« je dodal. V enem mandatu namreč ne moreš zagotoviti denarja in zakonskega okvirja, hkrati pa tudi začeti in dokončati gradnje, je še poudaril.

»To ne pomeni, da bežimo od česarkoli,« je dodal Golob in spomnil, da se je vlada zavezala k temu, da bo v 10 letih za namen stanovanjske gradnje namenjenih 100 milijonov evrov na leto. Po njegovih besedah je v letošnjem letu predviden začetek gradnje 2000 stanovanj. Stranki SDS, ki je vlado vodila že v treh mandatih, je tem očital, da ima o rešitvah »vedno polna usta samo takrat, ko sedi v opoziciji.«