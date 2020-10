Burno v državnem zboru, poslanci česa takšnega ne pomnijo (VIDEO)

Seja odbora za kulturo, na kateri bi morali obravnavati pritiske na medije in izselitev nevladnih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6, se je začela z veliko slabe volje. Deset članov od 19 se je ni udeležilo, saj naj bi imeli službene obveznosti. Gre za poslance, ki so del koalicije. To je na začetku sporočila vodja Violeta Tomić, ki je dejala, da to pomeni, da niso sklepčni ter da ne bodo mogli opraviti razprave. Po njenih besedah so naknadno sejo zapustili še minister Vasko Simoniti in dva sekretarja.



»Jaz mislim, da je več kot očitno, da nas ima aktualna koalicija za norca. Nedopustno in skrajno neresno je, da so se vsi poslanci koalicije opravičili,« je dejal Marko Bandelli (SAB). Matjaž Nemec (SD) je ogorčen dejal, da gre za dogodek, kot ga še ni bilo. »To ni obstrukcija, to je bojkot pod pretvezo službenih obveznosti,« je dejal.



Pripeljala se je iz Štajerske Tudi Lidijo Divjak Mirnik (LMŠ) je ravnanje koalicijskih poslancev razjezilo. Kot je dejala, ne more verjeti, da so se opravičili zaradi domnevnih službenih obveznosti, sama pa se je, čeprav so počitnice, pripeljala iz uro in pol oddaljenega kraja. In to očitno zaman.



Člani odbora so predlagali, da se seja prestavi na ponedeljek zjutraj, še pred sejo sveta RTV, kjer naj bi razrešili aktualnega direktorja Igorja Kadunca. Vsi pa so bili enotni, naj se o ravnanju poslancev obvesti tudi predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča.