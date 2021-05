Šarec: Vlada nima večine, Janša: Absurd na kvadrat

Na začetku majske seje niso potrdili predlaganega dnevnega reda redne seje DZ. Ob 84 navzočih poslancih je za dnevni red glasovalo 42 poslancev in proti 42. Predsednik DZje tako sejo zaključil, še preden se je začela.Premierin vodja poslancev SDSsta glasovanje označila za absurd. Za predlagani dnevni red so sicer glasovali poslanci Desusa, SNS in koalicije z izjemo dveh odsotnih poslancev SDS in enega odsotnega poslanca SMC, proti pa so bili iz preostalih opozicijskih poslanskih skupin z izjemo enega odsotnega poslanca SD. Odsotna sta bila tudi poslanca narodnih skupnosti.Ena od osrednjih točk tokratne seje bi moral biti predlog ustavne obtožbe predsednika vlade, ki mu v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Ta bo na sporedu v torek, danes pa bi poslanci odločali o predlogu zahteve predlagateljev ustavne obtožbe, da bi za mnenje povprašali tudi predsednika republike. Parlamentarni poslovnik namreč določa, da predsednik republike na zahtevo DZ poda mnenje o predlogu obtožbe predsednika vlade. Če bi bil predlog izglasovan, bi Pahor svoje mnenje lahko predstavil bodisi pisno bodisi ustno.Za nadaljevanje seje je bilo predvideno odgovarjanje premierja in ministrov na poslanska vprašanja.