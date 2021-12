Burno soočenje v oddaji: Ni prijetno, ko ti nekdo pride izza hrbta in te začne nadlegovati

Predsednica odbora državnega zbora za izobraževanje Iva Dimic je ob očitkih Levice o nedopustnem vodenju petkove seje odbora zagotovila, da je bila ta sklicana v skladu s poslovnikom ter da ne bo odstopila. Kolegij predsednika državnega zbora sicer ni sprejel sklepa za nadaljevanje seje po 22. uri, a so poslanci Levice po njenih besedah z neprimernim obnašanjem in s postopkovnimi predlogi sejo zavlačevali. Pravi, da so bili v tem času že pri glasovanju in da so se prisotni strinjali, da sejo podaljšajo.

Burno tudi v soočenju

V soočenju v 24ur zvečer je Matej T. Vatovec dejal, da Dimiceva laže, da ji nič ni sveto ter da je nekaterim omejevala besedo oziroma jih brisala s seznama za razpravo. Ona je po drugi strani dejala, da se je zaradi poslanke Levice Nataše Sukič počutila ogroženo. »Povsem neprimerno in neprijetno je, da ti pride nekdo izza hrbta in te začne verbalno nadlegovati kljub opozorilom, da je vstopila v moj osebni prostor, ter da ti je nelegodno,« pravi in dodaja, da je bila v tem času skoncentrirana na vodenje seje, na kateri so si nekateri poslanci sami vklapljali mikrofone in si jemali besedo.

Mesec dejal, da so pripravljeni na tridnevno sejo

Tudi sicer dogajanje na seji Dimičeva ocenjuje kot nedopustno, prav tako kot takšno ocenjuje izjavo koordinatorja Levice Luke Mesca, ki je ob izglasovanju, da bo seje potekala tudi po 22. uri, dejal, da sta se v poslanske klopi Levice vrnila dva spočita poslanca ter da so pripravljeni na seji sodelovati tudi do nedelje zjutraj. Ocenjuje, da bi morali biti poslanci enotni in složni, pozvala pa je tudi k umiritvi napetega ozračja v hramu demokracije.