Burno pri Urški Klakočar Zupančič: Cigler Kralj ji je očital avtokracijo in zapustil sejo

Današnjo seja kolegija predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je, podobno kot že več predhodnih, zaznamovala debata o sklicevanju izrednih sej DZ. Del opozicije meni, da številni zakoni potrebujejo premišljeno razpravo in ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev na izredno sejo. Po burni razpravi je vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj sejo zapustil.

Kolegij predsednice DZ se je danes med drugim dogovoril o sklicu četrtkove izredne seje DZ, na kateri bodo poslanci obravnavali pet vladnih zakonov, in sicer predlog pokojninske reforme, predloge vladnih novel o vrtcih, o urejanju prostora ter gradbenega zakona, kot tudi predlog policijske novele. Na zahtevo SDS pa bodo razpravljali še o priporočilih vladi za poplavno obnovo.

Ob tem se je na seji znova vnela polemična razprava o sklicevanju izrednih sej, ki jo je, podobno kot že na zadnjih nekaj sejah kolegija DZ, načel vodja poslancev NSi.

Tako je tudi danes nasprotoval uvrstitvi naštetih zakonov na izredno sejo DZ, saj po njegovih besedah ne izpolnjujejo poslovniških zahtev za to. Meni, da se s tem krši poslovniške določbe in parlamentarni red, vsem, ki jih zakonski predlogi zadevajo, pa se tako onemogoča kvalitetna razprava.

Cigler Kralj je predsednici DZ očital odgovornost za število izrednih plenarnih sej. Klakočar Zupančičeva pa je takšne očitke odbila s pojasnilom, da je po poslovniku DZ na podlagi zahteve za sklic izredne seje, če je ta popolna, sejo dolžna sklicati.

V bran predsednici DZ je stopila tudi vodja poslancev njene stranke Svoboda Nataša Avšič Bogovič, ki je pritrdila, da se sicer lahko strinja, da so v tem sklicu DZ zabeležili precejšnje število izrednih sej, a je to po njeni oceni posledica številnih področij, ki jih je odprla ta vlada in se lotila reform.

Pokojninska reforma in novela o vrtcih delita poslance

Cigler Kralj in poslanka poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki jo sestavljajo člani Demokratov, Eva Irgl pa sta v svoji razpravi izpostavila zlasti predlog pokojninske reforme in novele o vrtcih. Menita namreč, da oba zakonska predloga zaradi teže svojih ukrepov, ki jih prinašata, potrebujeta premišljeno razpravo in ne rokohitrskega sprejemanja.

Na račun novele o vrtcih sta nanizala tudi več kritik. Irglova je menila, da želi s predlogom novele vlada onemogočiti zasebne vrtce in poseči v izobraževalni sistem, podobno kot je v tem mandatu že v zdravstvenega. Cigler Kralj pa je prepričan, da gre za »ideološki napad na zasebno pobudo«. »Upam, da bodo procesi v družbi pripeljali do tega, da 2026 sprostimo ta pritisk, te napade, te poskuse ideološkega utišanja, ki so vedno hujši,« je dejal.

Sledilo je več opozoril predsednice DZ, naj se pri razpravi o postopku in dogovoru o sklicu sej ne spuščata v razpravo o vsebinah zakonskih predlogov, saj bo zato čas ob obravnavi predlogov.

Izmenjava replik je zatem eskalirala do očitkov Ciglerja Kralja na račun Klakočar Zupančičeve o »neprimernem komentiranju njegovega izvajanja«, poskusih utišanja opozicijskega poslanca ter nezmožnosti poslušanja »stališč, ki vam niso po godu«. Prva med poslanci je očitke zavračala, poslancu NSi pa očitala, da so se nad njo v preteklosti spravili tudi preko različnih institucij, a jim nikoli ni uspelo.

Cigler Kralj je zatem ob ostrih besedah o »avtokratskem vodenju« predsednice DZ sejo kolegija zapustil. Še pred njenim zaključkom je kasneje sejo zapustila tudi poslanka Irglova.

Seja kolegija se tako po vseh preostalih obravnavanih točkah ni nadaljevala na predvidenem zaprtem delu, saj ni bilo prisotno zadostno število predstavnikov poslanskih skupin.

