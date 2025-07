Burno nočno dogajanje prineslo težko pričakovano ohladitev, poglejte, kaj sledi

Po tednih visokih temperatur in sušnih razmer smo le dočakali dobrodošlo ohladitev in dež, ki ga predvsem rastline še kako potrebujejo. Kljub mnogim precej resnim opozorilom vremenoslovcev, ki so govorili tudi o nevarnosti toče, jo je večina Slovenije odnesla v glavnem z močnimi nalivi, ki so jih spremljali grom in strele.

Največ dežja je ponoči, do okrog 6. ure, padlo na zahodu države, na postaji Dolenje pri Ajdovščini so namreč namerili 139 milimetrov padavin, na postaji Zadlog (občina Idrija) 93 milimetrov, sledita ji postaji Vodice, kjer so okrog 6. ure namerili 87 milimetrov padavin, ter Logatec, tam jih je zapadlo 70 milimetrov. Po komentarjih na družabnem omrežju sodeč, pa so deli Slovenije ostali povsem ali pa skorajda povsem suhi. Tako menda dežja niso bili deželni v Beli krajini in Posavju.

Vremenoslovci so ob tem izdali tudi hidrološko opozorilo, saj naj bi predvsem v zahodnem in osrednjem delu države ob nevihtah z močnimi nalivi hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Zahodni in severni del države so medtem obarvali v oranžno, kar pomeni, da je tam precejšnja možnost za poplave, le na skrajnem severovzhodu naj bi bilo danes brez vremenskih posebnosti.

Kot napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), se bodo nevihte tekom dopoldneva širile proti vzhodu, celotna država pa je odeta v oranžni alarm, predvsem zaradi možnosti krajevnih nalivov in močnih sunkov vetra. »Močan nevihtni piš bo ob nevihtah možen tudi ob morju,« dodajajo na Arsu.

Sicer bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Popoldne bodo padavine oslabele in marsikje ponehale, delno se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28 stopinj Celzija.

V noči na torek bodo krajevne padavine spet pogostejše, vmes bodo tudi nevihte z nalivi in sunki vetra, napovedujejo na Arsu. Proti jutru bo v severni Sloveniji zapihal okrepljen severnik, občutno se bo ohladilo, jutranje temperature bodo v severnih krajih od 10 do 15, drugod okoli 17 stopinj Celzija, čez dan se bodo dvignile na od 17 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.