Šefica poslancev SDS: »Res? Smo prišli tako daleč, da vrednost človeka merimo v evrih?« A še bolj nazoren je bil njen šef ... (VIDEO)

Državni zbor je obravnaval Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tako so poslanci so z 42 glasovi za in 26 proti med prvo obravnavo odločili, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

Cilj predloga zakona je polnoletnemu pacientu, ki je o sebi sposoben odločanja, na podlagi informirane odločitve omogočiti pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja v javni zdravstveni mreži.

»Daje le dodatno možnost, izbiro, če se človek, ki trpi, sam tako odloči«

V koalicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica, kjer so predlogu napovedali podporo, so izpostavili pomen dostojne smrti, v opozicijskih SDS in NSi pa menijo, da predlog legalizira usmrtitev.

Vsi so sicer poudarili pomen paliativne oskrbe.

»Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nikomur ne jemlje pravice, da živi po svojih prepričanjih. Nikomur ničesar ne vsiljuje. Daje le dodatno možnost, izbiro, če se človek, ki trpi, sam tako odloči,« je povedala poslanka Svobode Tereza Novak v razpravi.

»Smo prišli tako daleč, da vrednost človeka merimo v evrih?«

No, šefica poslancev SDS, Jelka Godec pa je bila ostra: »V zakonu o pomoči pri končanju življenja so predlagatelji zapisali celo primerjavo stroškov: koliko stane paliativna oskrba in koliko pomoč pri smrti Res? Smo prišli tako daleč, da vrednost človeka merimo v evrih? V SDS

verjamemo, da je naloga države, da ljudem pomaga živeti, ne da jim ponudi konec kot cenejšo rešitev.«

Zakon o pokojninah posebej zaslužnih iz leta 1974 ostaja v veljavi DZ je odločil, da predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Da je predlog, ki so ga vložili v SDS, primeren za nadaljnjo obravnavo, je menilo 21 poslancev, nasprotno jih je menilo 45. Zakon iz leta 1974 tako velja še naprej. Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, iz leta 1974 je brez jasno določenih meril za podeljevanje dodatkov k pokojnini za izjemne umetniške dosežke, menijo v SDS. Dodatek po njihovem prepričanju pomeni neupravičen privilegij za ozko skupino ljudi in ni pravičen do vseh upokojencev.

Šef SDS, Janez Janša pa je na omrežju X dodal še: »Tako se začne. Sledi pa zakon o nekoliko manj prostovoljnem… Tu radi pomagajo.«

Eva Irgl iz poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki je napovedala, da bodo poslanci iz vrsti Demokratov glasovali proti predlogu, je poudarila, da je treba upoštevati svetost življenja. To zapoveduje tudi ustava.