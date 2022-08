Burni odzivi na novinarske prestope v politiko: Zvečer bosta skupaj opravila refleksijo

Novinarski prestopi v politiko so včeraj pošteno pretresli slovenski prostor. Po napovedi, da se novinarka portala Necenzurirano Vesna Vuković dogovarja s stranko Gibanje Svoboda za prevzem strankinih stikov z javnostjo, je včeraj odjekinila še vest, da bo vodenje Ukoma prevzela Petra Bezjak Cirman, žena odgovornega urednika portala Necenzurirano Primoža Cirmana. Cirman za zdaj ostaja na Necenzurirano, njegov novinarski kolega Tomaž Modic pa bo strokovno pomagal poslanki Gibanja Svoboda in predsednici preiskovalne komisije Mojci Šetinc Pašek.

Napovedane kadrovske spremembe so naletele na buren odziv javnosti. Glasni so tako politiki kot tudi novinarji, ki menijo, da takšni prestopi mečejo slabo luč na novinarski ceh.

»Novinarstvo je način življenja. Ki v veliki večini časa daje občutek ponosa ob tem, da si del tega ceha. Ob nekaterih (še vseeno redkih) trenutkih pa tako pljunemo v lastno skledo, da je ponos krepko načet. In se vprašam - zakaj nam je tega treba,« je zapisal Danijel Poslek, novinar Prvega programa na Radiu Slovenija.

Oglasili so se tudi politiki. Med prvimi nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs. »Namesto Barbutovskega Cirman. Napovedi,da se je potrebno oddolžiti se uresničujejo.Celo več. Primož bo lahko še naprej na cenzuriranem blatil,pljuval in lagal o politično nepravih,Petra pa bo poskrbela,da bo to tudi v vladnih sporočilih.Zvečer bosta skupaj opravila refleksijo.«

