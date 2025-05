Burek je vampe skuhal v kotličku okupatorjev (FOTO)

Turistično društvo Sodražica, ki vsako leto pripravi tradicionalne Psoglavske dneve – etnografsko prireditev z zgodovinskim pridihom in poklonom cesarici Mariji za dovoljenje tedenskega sejma –, se podpisuje tudi kot organizator Vampijade 2025. Gre za sedmo izvedbo priljubljenega tekmovanja v kuhanju govejih vampov, ki so ga z nekajletnimi premori znova pripravili. Odkar se je dogodek preselil pod velik šotor, je tekmovanje dobilo tudi številne spremljevalne vsebine, ki spodbujajo sproščeno druženje med tekmovalci in obiskovalci. Letos je sodelovalo kar 18 ekip – največ doslej.

Da si prste obližeš!

Prireditelji so se držali pravilnika, oblikovanega pred šestimi leti. Vsaka ekipa si je sama pripravila ognjišče, organizator pa je zagotovil podlago za kurišče, drva, vodo in delovno mizo. Ekipe so s seboj prinesle kotličke, pripomočke in kuhinjski pribor; sestavine za kuhanje so priskrbeli sami, izjema je bilo 2,5 kilograma kuhanih, narezanih, ohlajenih in vakuumsko pakiranih vampov, ki jih je prispeval organizator.

Danes so vampi cenjena kulinarična posebnost, ki jo marsikje ponujajo tudi v gostilnah.

Omamni vonj tradicionalne jedi, ki se je v preteklosti pogosto znašla na krožnikih revnejših slojev, saj so ti uporabljali dele živali, ki so jih premožnejši zavrgli, se je širil daleč naokoli. Danes so vampi cenjena kulinarična posebnost, ki jo marsikje ponujajo tudi v gostilnah.

V vrvežu in gneči so obiskovalce pritegnile tudi zgodbe kuharjev, med katerimi ni manjkalo izkušenih mojstrov domačih dobrot. »Božansko diši po harmoniji domačih začimb. Ko jih dodamo vampom v ta kotliček, ki je nekaj posebnega ... Hm, da si prste obližeš,« je pripovedoval Tomaž Pogorelc, znan pod vzdevkom Burek, član kuharske ekipe Smučišča Izver Sodražica. V njej sta skupaj z njim kuhalnice vihtela še Matej Pajnič in Tjara Zore. Ponosno je razkazoval tudi star kotliček, ki si ga je izposodil pri sosedu Robiju. Pri njih doma je več kot 80 let. »Ko so italijanski vojaki bežali iz naših krajev, so ga – da bi jim bile noge lažje – odvrgli pred našo hišo. Zamenjali smo le pokrov in noge. Videti je kot nov,« je Tomaž hudomušno sklenil pripoved.

18 ekip je sodelovalo.

Nedaleč od sodraškega kotlička je lonček začimb dodajal tudi Jože Senegačnik, vrhunski gastronomski mojster, ki je končal študij prava in računalništva. »Ne le kuharjev, tudi obiskovalcev se tre. Lep dogodek. Veliko nas je, ki smo tukaj tudi letos – komisija ne bo imela lahkega dela. Kot vedno bodo odločale malenkosti,« ni dvomil.

Da je pomembno sodelovati in prekrižati kuhalnice s kolegi z druge strani meje, sta izziv sprejela tudi Zdravko Andrih in Alen Horvat iz Garešnice na Hrvaškem. »Nisva omahovala, ko sva izvedela za tekmovanje. V naši gostilni so vampi posebna specialiteta in jih kuhamo vsak dan,« sta povedala.

Glas ljudstva za Krpana

Ko se je brbotanje v kotličkih poleglo, je delo začela tričlanska komisija pod vodstvom Marije Merljak. Skoraj dve uri so ocenjevali vzorce skuhanih vampov, nato pa so razglasili rezultate, glas je oddalo tudi občinstvo. »Nič ni bilo prirejeno, preprosto je odtehtala harmonija domačih začimb v vampih,« je v imenu komisije povedla Merljakova.

Praviloma se odpraviva povsod, kjer v kotličkih brbotajo jedi na žlico.

Marija Merljak je z napetostjo zadrževala razglasitev: »Torej, prvo mesto gre – tako kot lani – daleč, v Prosenjakovce, v Prekmurje!« V imenu zmagovalne trojice, članov Lovske družine Prosenjakovci, ki so znani tudi kot odlični kuharji prekmurskega bograča, je kapetan Dejan Bertalanič razkril, da so čebula s slanino, peteršilj, česen, sol, limona, po vrhu še paradižnikova mezga za barvo, poleg vampov recept za najboljše skuhano jed. Pritrdila sta mu tudi sotekmovalca Zdravko Papič in Matija Trivar. Drugo mesto so si prislužili kuharji ekipe Mlin, izpod Krima na Barju, tretje pa je osvojila trojica mož Straške jeseni iz Straže pri Novem mestu.

V ljudskem glasovanju pa najbolj teknili vampi, ki jih je pripravila trojica članov Konjerejskega društva Martin Krpan z Blok. »Okus je važen. A o okusih se ne govori. So, kot so rekli stari kuharski mojstri, zapovedana skrivnost. No, če ste toliko radovedni, brez popra in peteršilja ni okusa,« je le razkril Franc Marn, ki je vampe kuhal skupaj z Ivanom Lahom in Janezom Ambrožem.

Jože Senegačnik, pravnik, računalničar, kuhar

Na Hrvaškem kuhajo tripice, pri nas pa vampe: Zdravko in Alen Horvat.

Trojica, ki je kuhala za ekipo Smučišče Izver: z leve Tomaž, Tjara in Matej

Prekmurski zmagovalci, z leve: Matija Trivar, Zdravko Papič in Dejan Bertalanič

»Ko bom velik, bom tudi jaz kuhal vampe!«

Jožeta Levstka Čipota, neutrudnega in vsestranskega predsednika TD Sodražica, veseli, da sta se tekmovanje in rajanje ob vampih tako lepo prijela. »Presenetljivo je, da je prireditev, ki je nekoč potekala kot preprosto vaško kuhanje vampov na tržaški način v kotlu, dejansko prerasla naše prvotne zmogljivosti. Glas o njej se je razširil po vsej Sloveniji, zato smo morali omejiti število prijav na 18 ekip, kolikor jih lahko sprejmemo – tako prostorsko kot tudi časovno,« je poudaril.