BSF: o prihodnosti Evrope z vključenim Zahodnim Balkanom

O prihodnosti Evrope je težko govoriti brez držav Zahodnega Balkana znotraj Evropske unije. To je v strateškem interesu obeh strani, so ugotavljali udeleženci panela na temo širitve v okviru Blejskega strateškega foruma. A proces je treba pospešiti in začeti vsaj pogajanja s Tirano in Skopjem, je bil odločen albanski premierPo uvodnem nagovoru predsednika, ki se je prav tako zavzel za čimprejšnjo vključitev regije Zahodnega Balkana v EU, se je razvnela še razprava med predsedniki vlad Albanije, Makedonije, Kosova in dveh članov predsedstva Bosne in Hercegovine na strani Zahodnega Balkana ter premierjev Slovenije in Poljske, bolgarskega predsednika, visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH in evropskega komisarja za širitev na evropski strani.Slovenski premiere opozoril, da je vprašanje širitve EU tudi vprašanje prihodnosti Evrope. Ustanovni očetje EU niso govorili o vzhodu ali zahodu Evrope, ampak o svobodni Evropi, je poudaril in dodal, da bo njihova vizija izpolnjena šele s širitvijo EU na Zahodni Balkan.Gre za strateško vprašanje, Slovenija pa bo med predsedovanjem Svetu EU naredila vse, da se naredijo koraki naprej glede širitve, je dejal Janša. Slovenija bo sicer v začetku oktobra gostila tudi vrh EU - Zahodni Balkan, današnja razprava v okviru BSF pa je že uvod v ta dogodek.Tudi poljski premierje podprl čimprejšnjo širitev na Zahodni Balkan, ker je to v strateškem interesu EU. Treba je sprejeti "družino z Zahodnega Balkana", ne pa govoriti o daljnih sorodnikih in kako na tem prostoru svoje interese uresničujejo Turčija, Rusija ali Kitajska.Evropski komisar za širitevje poudaril, da pri vprašanju širitve ne gre le za geografsko širitev, ampak je treba paziti tudi na politično, gospodarsko in tudi varnostno integracijo. In EU si tu ne sme privoščiti napake.Obenem pa mora biti tudi na strani Zahodnega Balkana prepričanje, da je vredno iti skozi vse procese, ki so pogoj za članstvo. Moramo biti odločni, da ohranjamo to motivacijo, je poudaril komisar.Makedonski premierje ob tem dodal, da je EU "naša družina, ki se ji želimo pridružiti, vendar unija na to še ni pripravljena".Albanski premier Edi Rama je medtem odločno pozval EU, naj sprosti vsaj pogajanja o članstvu za njegovo državo in Severno Makedonijo. Ne gre za članstvo, ampak zgolj za začetek pogajanj, je dejal in pozval bolgarskega predsednika, "naj omogoči pot" za to.Bolgarija namreč zaradi spora s šolskimi učbeniki ni dala zelene luči za začetek pogajanj za Severno Makedonijo, posledično pa stoji tudi pridružitveni proces za Albanijo. Radev je očitke zavrnil in poudaril, da je Bolgarija "najbolj vnet zagovornik širitvenega procesa", a da hočejo preprečiti, da bi se mladi "učili sovraštva" do drugih narodov, kar naj bi bil glavni problem makedonskih zgodovinskih učbenikov. Zavzel se je za spoštovanje temeljnih evropskih vrednot, predvsem pa za dialog.Rama je po drugi strani poudaril, da v Albaniji in Severni Makedoniji "ne iščejo dovoljenja, da bi bili Evropejci; to že smo". Poudaril je, da "prihodnosti Evrope ni brez Zahodnega Balkana znotraj EU". Glede na obravnavo obeh držav je celo menil, da se "ustanovni očetje zdaj obračajo v grobu".Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiHje podprl Ramo in širitveni proces do Tirane in Skopja označil za neuspeh EU. Opozoril je na besede srbskega predsednikadopoldne na Bledu, da ljudje v regiji izgubljajo zaupanje v EU.Schmidt se je zavzel, da bi prebivalcem držav Zahodnega Balkana lahko ponudili oprijemljive koristi EU, tudi svobodnejše potovanje. Na to je pred tem namignil tudi kosovski premier, ki je opozoril, da vsak tretji državljan držav Zahodnega Balkana živi v eni od članic EU. Z vključitvijo regije v EU pa bodo ti ljudje znova "živeli v skupni entiteti".Janša je medtem opozoril, da je za širitev pomembna predvsem politična volja. Ta sicer obstaja, a to ni dovolj; za širitev je namreč potrebno soglasje članic, je spomnil in napovedal, da bodo to razpravo nadaljevali tudi na oktobrskem vrhu EU - Zahodni Balkan.