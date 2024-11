Brutalni rop pri Krškem: trije zamaskiranci vstopili v hišo in jo poškropili s solzivcem

V ponedeljek okoli 19.30 se je na območju Leskovca pri Krškem zgodil rop, poroča novomeška policijska uprava.

Trije zamaskirani neznanci so vlomili v stanovanjsko hišo. Oškodovanko so poškropili s solzivcem, pregledali prostore in odtujili denarnico z gotovino in bančnimi karticami.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled prizorišča, zbrali obvestila in nadaljujejo intenzivne aktivnosti za izsleditev roparjev.