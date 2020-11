Brutalna resnica: tako poteka boj s koronavirusom v prvih vrstah (FOTO)

Boj s koronavirusom v UKC Ljubljana. FOTO: Matej Povše, UKC Ljubljana

Za prvo polovico novembra so nam napovedovali vrhunec drugega vala koronavirusne epidemije. Zdaj smo že praktično sredi meseca, v bolnišnicah pa imamo enega manj od 1200 bolnikov s covidom 19, intenzivno zdravljenje jih potrebuje kar 200. Žal je do danes umrlo tudi 724 ljudi, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, več kot 400 v zadnjih 14 dneh.V zadnjih dneh je bilo praktično iz vseh bolnišnic in zdravstvenih ustanov, kjer so nameščeni bolniki s covidom, slišati, da so njihove kapacitete izčrpane. Odpiranje novih postelj je komaj dosegalo priliv novih bolnikov, ponekod so zdravljenja potrebni celo v vrstah čakali na prosto posteljo. Težave so bile tudi s kadrom, a so te reševali s prerazporejanjem. V kakšnih razmerah delajo, najbolje pričajo fotografije, ki smo jih pridobili iz UKC Ljubljana. Si predstavljate, da vaš delovnik mine tako?V zadnjih dneh je slišati od, da številke kažejo na izboljšanje. Stroka je kljub temu predlagala zaostrovanje ukrepov, vlada pa jih je sprejela. ​Upamo, da se bo stanje vendarle in končno izboljšajo. Vsakdo pa lahko pri tem prispeva svoje. Kako? Spoštujte ukrepe za zajezitev virusa, nosite obrazne maske, redno si umivajte ali razkužujte roke.