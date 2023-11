Spoznala sta se na facebooku. Lansko zimo. Njun odnos bi lahko postal čudovita ljubezenska zgodba, ki bi trajala. Jeseni pa se je izkazalo, da prihodnosti v resnici nista imela. In konec ni bil nič kaj pravljičen. V romantičen odnos se je vmešala druga ženska, od prve menda izsilila denar in poskrbela, da se je par razšel. Sledili sta prijavi policiji, ena stran je naznanila grožnjo, druga izsiljevanje. Prvo prijavo so policisti označili kot prekršek, drugo intenzivno preiskujejo. Po neuradnih, a zanesljivih podatkih je izsiljevanja osumljena razvpita osebna negovalka starejših Svetlana Kutin...