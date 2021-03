Brskali so mu po možganih: Spomnim se malo, ko so mi vrtali glavo (VIDEO)

V UKC Maribor so opravili že 12. operacijo možganskega tumorja v budnem stanju (kraniotomiji lobanje). Gre za zahtevno operacijo, ki traja približno sedem ur, tovrstno operacijo pa od leta 2019 izvajajo rutinsko. Vsekakor pa take operacije niso rutinske za paciente. Eden izmed njih pa je opisal, kake je doživljal, ko so mu zdravniki »brskali po možganih«.Začelo se je z epileptičnimi napadi februarja 2020. V bolnišnici v Celju so na magnetni resonanci ugotovili, da ima pacient na možganih »nekaj, kar tja ne spada«. 20. aprila je dobil postavljeno diagnozo: tumor v glavi. Zdravnika je vprašal, ali bo lahko še delal otroke in igral golf, na kar je dobil pritrdilen odgovor. Iz Celja so ga napotili v Ljubljano ali Maribor. Ker v Ljubljani operirajo pod splošno anestezijo, se je odločil za UKC Maribor, kjer operirajo ob budnem stanju. Naredili so še dodatne slike glave, razložili so mu, kako zadeva poteka.Januarja letos je dobil poziv, da se zglasi v UKC Maribor, kjer je bila nato 4. februarja operacija. Zjutraj je spil barvilo, katerega namen je, da se vidi tumor in vsa prizadeta območja okoli. Operacija je trajala približno štiri ure, od tega je bil buden tri ure: »Spomnim se malo, ko so mi vrtali glavo. To nič ne boli.«Opisal je, da ko si med takšno operacijo buden, lahko migaš, govoriš, piješ ... Na tablici je reševal naloge, govoril abecedo, štel ... »Ko so bili na mestu tumorja, mi je šlo slabše, potem pa boljše. To je pomembno zato, da so mi ohranili govor in roko. Ko so bili na mestu tumorja, mi je govor 'trokiral'. Jaz nisem vedel, kirurgi pa so, ker so slišali. Moji možgani niso vedeli. Zdravnik je s palčko, ki ima na koncu elektriko, tipal po možganih ... To ne boli. Čutil sem samo mravljince v levi rami in levi nogi. Tako da so dobili globino, koliko še lahko režejo,« je opisal dogajanje med operacijo.44. dan po operaciji se počuti odlično, lahko piše, riše, igra golf ... Zahvaljuje se vsem: družini, prijateljem in vsej zdravniški ekipi UKC Maribor, od medicinskih sester, zdravnikov do čistilk. »Je bilo kar pestro leto. Borimo se vsak po svoje,« ostaja optimist.