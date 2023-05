Brigadirji iz globeli potegnili vsa drva (FOTO)

Potem ko je Občino Šentilj dodobra opustošilo večdnevno hudo neurje z obilnimi padavinami in povzročilo velikansko škodo, so ljudem na prizadetem območju priskočili na pomoč tudi nekdanji slovenski brigadirji. Pobudnik humanitarne akcije je bil komandant delovne Brigade slovenskih brigadirjev Janez Kukovič, ki se je o izvedbi dogovoril s poveljnico Civilne zaščite v Občini Šentilj Valentino Ošlovnik. Našla sta skupni jezik in določila termin delovne akcije, ki so jo poimenovali Šentilj 2023, vodil pa jo je Anton Kurnik iz lenarškega Kluba brigadirjev Slovenskih goric.

Brez zapletov in poškodb

Kot nam je povedala predsednica Kluba brigadirjev Slovenskih goric Marija Šauperl iz Jurovskega Dola, je bila akcija med ljudmi izjemno lepo sprejeta, vsi udeleženci so pokazali obilo dobre volje, da prizadetim pomagajo, kolikor le lahko.

50 kubikov drv je zgrmelo dol.

»Povabljeni so bili vsi klubi in društva brigadirjev v Sloveniji. Delo smo opravljali na plazišču (Pot na Ovčjak, Šentilj), kjer smo domačinu iz globeli, v katero je med plazom zgrmelo 50 kubičnih metrov drv, ta prenesli na traktorske prikolice in jih transportirali na pripravljeno deponijo. Delovna akcija, ki je bila podkrepljena z varnostnimi napotki in obilo previdnosti, da se ne bi zgodila kakšna poškodba, je potekala brez zapletov in je bila izjemno uspešna. Med delom sta nas obiskala šentiljski župan Štefan Žvab in poveljnica CZ Občine Šentilj Valentina Ošlovnik,« je povedala Šauperlova.

Po napornem delu so se okrepčali s pasuljem. FOTOgrafije: Marjan Toš

S skupnimi močmi so rešili drva.

V izjemno odmevni humanitarni akciji je sodelovalo 20 brigadirjev iz štirih klubov, ravno pravšnja skupina, ki je lahko brez zapletov opravila odgovorno delo. Brigadirji so prepričani, da vsaka roka šteje in da s prizadevnim delom v dobro prizadetih ljudi še posebno negujejo vrednote prostovoljnega dela. Vedno so pripravljeni priskočiti na pomoč tistim, ki jo v težkih časih nujno potrebujejo. Domačini so bili zelo hvaležni za pomoč in so dobrotnike pogostili z brigadirskim pasuljem. Brigadirjem z drugih koncev države, ki bolj redko zaidejo v Slovenske gorice, je vodstvo delovne akcije pokazalo še nekaj znamenitosti obmejnega območja. Za nagrado so jih z brodom popeljali čez reko Muro.