Brici razprodali vinski festival

Spomladanski festival vina in kulinarike Brda & Vino, ki danes poteka v geografskem središču Brd, v slikoviti briški vasici Šmartno, ima dolgo tradicijo. Če je še pred nekaj leti veljalo, da gre predvsem za vinski dogodek, namenjen poznavalcem in ljubiteljem žlahtne kapljice, je festival v zadnjih letih napredoval tako na vinskem kot kulinaričnem področju in postal največji vinsko-gastronomski dogodek v Brdih. Preproste jedi so zamenjali izvirni in dovršeni krožniki, ki gredo z roko v roki z vrhunskimi briškimi vini. Zanimanje za festival je letos celo tako veliko, da je dogodek razprodan, zato organizatorji namesto običajnega vabila obveščajo morebitne obiskovalce, ki si še niso zagotovili vstopnic, naj danes vendar ne hodijo v Brda. »Ja, res je, zaradi zagotavljanja kakovosti prireditve je število vstopnic omejeno in prodali smo vse. Niti ena več ni ostala,« sporoča organizator.

Utrinek z lanskega festivala Foto: Marko Feist

Na šmartenskih gasah se danes s kuhinjo v živo predstavlja več kot 30 domačih in gostujočih restavracij ter skoraj 50 briških vinarjev. Obiskovalci neomejeno okušajo sveže pripravljene jedi kuharskih mojstrov v prijetnem druženju in spajanju okusov z vini briških vinarjev, obiščejo tržnico, ki ponuja raznovrstno kulinarično in rokodelsko ponudbo. Na stojnicah prodajajo briški med, oljčno olje, suho sadje, čaje, sire in mesnine ter druge butične izdelke. Bogat glasbeni in plesni program, začinjen s kančkom umetniškega pridiha, obiskovalcem zagotavlja nepozaben in okusen dan ob hrani, vinu in odlični družbi.

Izvedeli smo še, da so prizorišče letos okrasili otroci z avtizmom, saj je april mesec zavedanja o avtizmu.