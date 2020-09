Brezplačno do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

»Družbeno odgovoren delodajalec omogoča izobraževanje vsem zaposlenim in podpira medgeneracijsko sodelovanje,« pravi Dušan Nađ, strokovnjak za kakovost v Pomgradu. »Prav tako prisluhne potrebam zaposlenih ter ceni njihovo dobro počutje in zadovoljstvo,«dodaja Tanja Kek, svetovalna delavka iz BIC Ljubljana. »Skrbi za to, da lahko zaposleni uspešno usklajujejo svoje zasebno življenje s službenim, poskrbi za udobno in varno delovno mesto, ne zahteva dolgih delovnih nadur in skrbi za varno delovno okolje,« še izpostavljajo zaposleni iz drugih podjetij, ki v novem ozaveščevalnem videu o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec nagovarjajo delodajalce s svojimi pogledi na družbeno odgovornost.