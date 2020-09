Brezplačnih vozovnic že zmanjkalo

S 1. julijem se je za številne starejše dobesedno odprl svet, saj imajo od takrat na voljo brezplačne vozovnice javnega medkrajevnega potniškega prometa za vso Slovenijo. Vozovnica, ki se jo zlahka pridobi, so takrat sporočali z infrastrukturnega ministrstva, velja eno leto. Kakšno veselje, približno 600.000 upokojencev, starejših od 65 let, vojnih veteranov in invalidov z evropsko kartico ugodnosti za invalide! A to, kot kaže, ni trajalo dolgo, saj so jih na pristojnem ministrstvu zagotovili le približno 140.000. Gre za kartico IJPP (Integriran javni potniški promet), ki pa jo je sredi septembra kar težko dobiti. Sploh za ...