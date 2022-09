Brezplačni testi: takšno je zanimanje zanje v lekarnah

Tri dni pred začetkom novega šolskega leta je bilo v lekarnah za učence, dijake in študentke mogoče dobiti brezplačne hitre teste za samotestiranje. V lekarne smo vprašali, kakšno zanimanje je za brezplačne hitre teste.

Lekarne sicer ne vodijo statistike, ali je manj ali več povpraševanja v primerjavi z lanskim letom, a ponekod opažajo, da po teste prihaja manj šolarjev.

V Lekarni Ljubljana izdali do 20.000 testov na dan

V Lekarni Ljubljana pravijo, da so v enem tednu izdali med 15.000 in 20.000 testi HAG na dan za učence, dijake in študente, kar v povprečju pomeni okoli 87.500 v petih dneh. Glede na trenutno povpraševanje v lekarni zagotavljajo, da imajo za zdaj dovolj testov in ne pričakujejo večjih težav z zagotavljanem niti ob nabavi pri veletrgovcih.

Za primerjavo: v Sloveniji je okoli 270.000 učencev in dijakov, medtem ko je na visokošolske zavode vpisanih okoli 62.000 študentov, torej je do brezplačnih testov upravičenih okoli 330.000 otrok.

V Obalnih lekarnah Koper manj zanimanja kot lani

Enote Obalne lekarne Koper nemoteno izdajajo teste s kartico zdravstvenega zavarovanja, a opažajo, da večjega zanimanja ni. »Vsekakor izdamo manjše število testov kot v pričetku lanskega šolskega leta. Povpraševanje v odstotkih ne moremo opredeliti, saj ne razpolagamo s podatkom o vseh upravičenih na območju Istre in tudi nismo edini izvajalec lekarniške dejavnost.«

V Gorenjskih lekarnih na dan izdajo do 700 testov

Tudi na Gorenjskem tečejo izdaje brezplačnih hitrih testih po protokolu. V Gorenjskih lekarnah dnevno izdajo teste okrog 600–700 upravičencem. Na vprašanje, ali opažajo naval, pa pravijo, da to težko komentirajo. »Itak je tak čas (začetek šole), ko je naval v lekarne nekaj običajnega,« dodajajo.

V primeru pozitivnega hitrega testa mora posameznik o tem obvestiti osebnega zdravnika, ki ga bo napotil na testiranje k pooblaščenemu izvajalcu testiranja. Izidov samotestiranja namreč ne bodo vnašali v centralni register podatkov o pacientih, zato pridobitev digitalnega covidnega potrdila ne bo mogoča, navaja odlok.