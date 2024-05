Brezplačna voda, naložba se lahko hitro povrne

Država je namreč vsem investitorjem, ki želijo za svojo eno- ali večstanovanjsko gradnjo pridobiti subvencijo Eko sklada, določila obvezno vgradnjo sistema za uporabo deževnice. Tovrstna spodbuda je dobrodošla, saj krepi zavedanje o (pitni) vodi iz omrežja, ki je za življenje in bivanje pomembna in kot kaže postopoma postaja tudi pri nas vse bolj omejena dobrina.

Voda, ki jo »dostavijo« v naše domove, je trenutno še razmeroma poceni. Nobene garancije pa ni, da bo tako tudi ostalo. Vzdrževanje in gradnja omrežja od izvira ali zajetja do pipe se draži, tudi vodni viri in njihova izdatnost so glede na dogajanje v zadnjih poletnih mesecih vse manj zanesljivi.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Armex