Brezplačna tiha kava za vsakogar

Ljubljanska kavarna Lolita na Cankarjevem nabrežju se je za nekaj dni prelevila v »gluhim prijazno Mastercard kavarno« in vpeljala tihe urice, ko so obiskovalci lahko spoznali svet kretanja. S preprostimi kretnjami »Dober dan, eno kavo prosim. Hvala.« so lahko naročili brezplačno kavo, ob tem pa prejeli še sladko presenečenje.

