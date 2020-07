Brezplačna storitev odobrena za več kot 80 tisoč Slovencev

Brezplačni medkrajevni prevoz za upokojence in druge upravičence je zaživel z julijem. Po podatkih s prodajnih mest na avtobusnih in železniških postajah je bilo doslej odobrenih 80.342 vlog za brezplačne vozovnice za upokojence, osebe starejše od 65 let, invalide, imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide in vojne veterane. Po ocenah ministrstva za infrastrukturo je sicer upravičencev do brezplačnega prevoza okoli 600.000.



Po kategorijah upravičencev so podatki o izdanih vozovnicah naslednji:

- 74.617 upokojencev,

- 3.733 oseb, starejših od 65 let,

- 1.240 invalidov,

- 752 vojnih veteranov.



Število vlog za izdajo brezplačnih vozovnic se je po začetnem porastu zdaj umirilo, zato na ministrstvu za infrastrukturo opozarjajo, da se zainteresirani za izdelavo brezplačne vozovnice lahko obrnejo na prodajna mesta na avtobusnih in železniških postajah, kjer jim bodo vozovnico izdali takoj. Podrobnejše informacije lahko dobite na klicnem centru IJPP: telefonska številka je 02 292 7389, elektronski naslov pa: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Vložiti je potrebno vlogo Upravičenci lahko brezplačni medkrajevni prevoz uveljavljajo tako, da na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložijo ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc. Invalidi pa morajo predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.



Na podlagi vloge bo izvajalec javnega prevoza izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.