Brez zdravniške napake bi Julijan lahko normalno živel, v UKC molčijo

Deček Julijan Peterka iz Prekmurja se je rodil s prirojeno srčno napako, a bi z njo lahko normalno živel, če ne bi v UKC Ljubljana pri eni od operacij naredili nepopravljive napake, sta prepričana njegova starša. Tako je namreč pokazalo izvedensko mnenje nemških strokovnjakov, zato družina našo največjo slovensko bolnišnico toži za rekordno visoko odškodnino, je poročal Pop TV.

Julijan se je kljub srčni napaki sprva normalno razvijal, nato pa so se ob zamenjavi spodbujevalnika začele težave. Tedaj triletni deček se je nenavadno hitro utrudil. Težave so se stopnjevale, spodbujevalnik ni dobro deloval. Starša sta zahtevala ultrazvok srca, a ga niso naredili.

Ker je šlo le na slabše, so se odločili, da ga odklopijo s spodbujevalnika, saj naj bi njegov lastni ritem bolje funkcioniral, povesta starša. A njegovo malo srce je bilo že tako oslabelo, da je doživel infarkt, morali so ga oživljati.

»Ena težava za drugo težavo. Infarkt za infarktom. Celo jaz sem ga enkrat pomagal oživljati,« je povedal njegov oče. To pa je pustilo posledice: Julijan, ki je star devet let, ima odtlej hipoksično okvaro možganov, ne more govoriti, hoditi in se normalno razvijati.

Zaradi napačno nameščene elektrode ne bo nikoli normalno živel

Starša sta prepričana, da je za to kriva zdravniška napaka, da bi mu morali narediti vsaj ultrazvok srca, ki bi pokazal, kaj je bilo narobe. Odločila sta se za tožbo, sodnica pa je zahtevala izvedensko mnenje, ki ga je podal vodja oddelka pediatrične kardiologije klinike v Münchnu. Ta je ocenil, da je do številnih zastojev srca prišlo zaradi napačne namestitve elektrode spodbujevalnika.

Od UKC zdaj družina zahteva 860 tisoč evrov odškodnine.

Na ljubljanski klinični center smo se obrnili s prošnjo za komentar, a so odgovorili, da sodnih postopkov ne morejo komentirati.