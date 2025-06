Brez potice ni vaškega praznika (FOTO)

V sklopu 19. praznika Občine Videm so za izjemno prireditev poskrbeli tudi v Vaškem domu Lancova vas. Številni obiskovalci od blizu in daleč so namreč lahko občudovali čudovito razstavo, na kateri so ob pogledu na več sto različnih izdelkov mnogi ostali brez besed. Tema letošnje razstave je bila Polje, kdo bo tebe ljubil.

Društvo podeželskih žena in deklet Lancova vas, ki ga vodi predsednica Jožica Maroh, je namreč pripravilo 7. razstavo ročnih del in še enkrat se je potrdilo, da imajo podeželske ženske in dekleta veliko domišljije, pri ustvarjanju pa jih vneto podpirata mentorja Zvonko in Verena Mikša iz Dornave. V ospredju 7. razstave pod naslovom Praznik na vasi v Lancovi vasi so bile potice. Na ogled, večina tudi za pokušino, je bilo kar 70 vzorcev najpomembnejših slovenskih sladic vseh vrst in okusov, članice društva so bile upravičeno ponosne ob kraljicah sladic.

Praznik ustvarjalnosti

Poleg povezovalke programa Bojane Mlakar, članice DPŽD Lancova vas, so ob odprtju razstave v kulturnem programu sodelovali pevke ljudskih pesmi in mlajši odrasli v folklorni skupini FD Lancova vas. »Naša razstava je tudi žetev sadov opravljenega dela, saj so naše članice vložile veliko ur, da so izdelale vsa ročna dela, in na koncu spekle toliko različnih potic,« je dejala voditeljica odprtja, ki so se ga udeležili številni gostje in obiskovalci od blizu in daleč. Članicam društva, ki si je uspešno zgodbo začelo pisati pred več kot dvema desetletjema, je za dobro delo čestital slavnostni govornik, župan Občine Videm Brane Kolednik, ki se je zahvalil za ohranjanje bogate domače kulturne dediščine. Prisotne sta pozdravila in članicam društva čestitala občinski svetnik Žiga Škrabl in predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Miran Podgoršek, ki je med drugim dejal: »Razstava, ki jo s srcem in predanostjo pripravljajo članice našega društva, je praznik ustvarjalnosti, ročnih spretnosti in kulinarične dediščine. Vaše delo, spoštovane članice, je izjemno. Z vztrajnostjo, prizadevnostjo in ljubeznijo do tradicije dokazujete, da se dediščina babic še vedno ohranja, nadgrajuje in s ponosom prenaša na nove generacije. Posebej želim poudariti pomen potice, ki je več kot sladica – je simbol domačnosti, povezanosti, skupnosti in slovenskega ponosa. Današnja razstava ni zgolj prikaz bogastva vaših rok in ustvarjalnega duha, ampak tudi dokaz, kako živo in povezano je naše okolje. Ponosni smo, da imamo med nami tako predane in ustvarjalne ženske, ki znajo združiti tradicijo s sedanjostjo in prispevati k temu, da vas ostaja kraj ustvarjalnih ljudi.« Izdelke je blagoslovil župnik pri sv. Vidu, pater Vladimir Rufín Predikaka.



Pred odprtjem, na katerem sta trak prerezala predsednica društva in župan, je članica Mlakarjeva predstavila društvo in razstavo. Ko je bila nekoč na mizi domača potica, je bil to velik praznik. In tako je še danes – ni praznika na vasi brez domače potice. »Potica je največja slovenska kulinarična posebnost. Zagotovo je najbolj znana in priljubljena tista orehova z rozinami. Pridne gospodinje iz vasi so letos postavile na ogled pa tudi v pokušino kar 70 slanih in predvsem sladkih potic. Spekle so jih po receptih naših babic, lotile pa so se tudi potic sodobnega časa. Naša predsednica je leta 2019 ob odprtju razstave dejala, da potica uspe, če je izdelana s potrpežljivostjo in veliko ljubezni,« je med drugim dejala.

Več kot 1000 ur

V vseh letih delovanja društva so bila poleg kuharskih tečajev v ospredju ročna dela. Že ob ustanovitvi leta 2003 so se članice ob večerih zbirale enkrat na teden ter skupaj kvačkale, pletle in našivavale. Tem srečanjem so nato dodale praznične delavnice, ko so ob božiču in veliki noči nastajali domiselni in unikatni izdelki, ki so jih članice z veseljem postavile na ogled na različnih razstavah. Pred sedmimi leti so medse povabile mentorja Zvonka in Vereno in od takrat se lahko v društvu pohvalijo s še bolj domiselnimi izdelki in neverjetno ustvarjalno vnemo. Zvonko je sicer ročnim delom predan že več kot 40 let, aktivneje pa zadnja leta, ko je upokojen. Je tudi nosilec enote žive dediščine – izdelovanje papirnatih rož, ki je od leta 2015 vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine.

Prvo razstavo rož iz krep papirja in drugih izdelkov so članice postavile na ogled leta 2018, bogato in odmevno razstavo so pripravile 2019. Danes so v društvu toliko bolj veseli in ponosni, da lahko predstavijo, kaj so članice ustvarile na številnih ponedeljkovih delavnicah, ko so se zbirale v vaškem domu. Od septembra lani do odprtja razstave so ustvarjanju namenile skupno več kot 1000 ur. Pred štirimi leti, ko je Slovenija proslavila 30. rojstni dan, so se še posebno izkazale, saj so pod vodstvom mentorjev izdelale unikatno slovensko zastavo iz 600 nageljnov iz krep papirja – v poklon domovini in prazniku Občine Videm. Prazniku domovine se vsako leto poklonijo tudi z razstavo potic, saj je potica izvirna tradicionalna slovenska sladica, ki jo je kot zajamčeno tradicionalno posebnost zaščitila tudi Evropska komisija.

Razstavo sta uradno odprla predsednica društva in župan.