Brez panike, ob 12. uri bo vaš mobilni telefon zapiskal

Ob 12. uri bodo uporabniki mobilnih naprav po državi v okviru javnega testiranja sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm dobili testno sporočilo. To se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljal pa ga bo glasen zvočni signal tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način. Prejemnikom sporočil ni treba ukrepati.

Testno potisno poročilo bodo predvidoma prejeli vsi, ki bodo opoldne priklopljeni na katerokoli slovensko mobilno omrežje.

Pošiljatelj testnega sporočila bo uprava za zaščito in reševanje. Sporočilo bo v slovenskem in angleškem jeziku, na področju narodnih skupnosti tudi v italijanskem in madžarskem jeziku.

Prejemnikom testnih sporočil ni treba ukrepati

V njem bo pisalo: »To je testno sporočilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. TEST TEST TEST«.

Namen testiranja je, da telekomunikacijski operaterji in uprava za zaščito in reševanje preverijo delovanje sistema pred njegovo polno uveljavitvijo. Testiranje pa bo je pomembno tudi za prebivalce, da se seznanijo s sistemom ter preverijo, ali njihove naprave prejemajo in prikazujejo ta sporočila, je ta teden v pogovoru za STA pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.

Glavno sporočilo pristojnih organov je, da prejemnikom testnih sporočil ni treba ukrepati. »Nobenega obveščanja, da je kdo dobil sporočilo, nobenega obveščanja, da ni dobil sporočila, tudi iskanje dodatnih informacij ni potrebno,« je pretekli teden v izjavi za medije poudaril generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.