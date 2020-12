Brez nog in roke se tudi potaplja

Hlastal za zrakom

ANKELE ŠPELA Bil je že na Triglavu. FOTOgrafije: Špela Ankele

evrov bi še radi zbrali.

Na Triglav

Županov poziv k dobrodelnosti

Te dni je škofjeloški župan Tine Radinja someščane pozval k dobrodelnosti in med drugim omenil akcijo zbiranja denarja za nakup električnega invalidskega vozička. Kot je dejal, v mestu ob sotočju Sor trenutno poteka še nekaj dobrodelnih akcij: tu so Škrat za en dan (ki jo za otroke iz socialno ogroženih družin z Rdečim križem pripravljajo taborniki iz Rodu svobodnega Kamnitnika), projekt Postanite Miklavž (s katerim bodo obdarovali stanovalce škofjeloškega doma starejših) in dobrodelne akcije Karitas. Župan je v videonagovoru omenil še podporo lokalnim rokodelcem in umetnikom, ki jih domačini lahko podprejo tako, da pri njih kupijo unikatna in z ljubeznijo izdelana decembrska darila.

»V zadnjih dveh mesecih sem imel električni invalidski voziček že trikrat na servisu. Serviser je rekel, da rabim novega, ker je ta, ki ga imam pet let, že toliko obrabljen, da se bodo napake samo še vrstile,« nam je povedal 38-letniiz Škofje Loke, ki je pred nekaj dnevi s pomočjo Rdečega križa začel zbirati denar za nov, zanj nepogrešljiv voziček. Rodil se je brez nog in ene roke, pred kratkim pa je doživel še eno težko preizkušnjo, saj je prebolel korono.»Konec oktobra sem šel na test, kajti najprej sem izgubil voh, kmalu zatem pa se je pojavil še glavobol. Ta je bil izjemno hud, hujši kot vsaka migrena,« začne izkušnjo z virusom, ki nam vsem kroji življenje, opisovati Nardoni. Kot pravi, se je samo stopnjevalo: »Začel sem že hlastati za zrakom, zato sem poklical zdravnika. Ta je prišel do mene, mi predpisal zdravila. Nekaj dni je bilo dobro, potem so se simptomi vrnili. Pojavila se je vročina, spet je bil tu glavobol, a sem ga z ustreznimi zdravili k sreči hitro pregnal.« Slabo počutje in obdobje brez apetita sta se, tako pravi sogovornik, nato nadaljevali vse do sredine novembra.»Samo to lahko rečem – nosite maske!« pravi po težki preizkušnji Miha Nardoni, ki mu pri vsakodnevnih opravilih pomagajo bližnji prijatelji, družina in znanci, ima pa tudi osebnega asistenta.Zdaj, ko se že počuti bolje, je lahko stekla akcija zbiranja denarja za nakup novega električnega vozička. Ta se vsakih pet let obrabi in zdaj je že čas za menjavo. »Cena novega, ki bi ustrezal Mihovemu slogu življenja, se giblje okoli 13.000 evrov. Zavarovalnica po dostopnih podatkih krije 6800 evrov, torej bomo morali zbrati še 6200 evrov,« je pojasnila, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka.Kot je dodala, so akcijo zbiranja denarja začeli minuli ponedeljek. Odtlej se je na računu zbralo že skoraj tisoč evrov. »Akcija bo trajala do preklica,« je še dodala Mikševa. Nardoniju so v preteklosti, ko je potreboval denar za novo prevozno sredstvo, brez katerega si ne more predstavljati življenja, na pomoč že priskočili številni ljudje dobrega srca. Nanje računa tudi tokrat: »Tokrat neke posebne akcije nisem pripravil. Računam, da bo šla beseda o tem, da potrebujemo nov voziček, od ust do ust. Te dni sem že kontaktiral nekatere znance in prijatelje, ki bi mi lahko priskočili na pomoč, obrnil se bom tudi na podjetja v bližini.«Pri širjenju besede o dobrodelni akciji mu je na pomoč že priskočil škofjeloški župan, ki je v videonagovoru občanom ta teden omenil zbiranje denarja za nakup novega električnega vozička. Nardoni ima v Škofji Loki veliko prijateljev in znancev. Ti ga podpirajo in so mu v preteklosti izpolnili marsikatero željo. Ena od njegovih velikih je denimo bila, da bi enkrat videl vrh Triglava. Pa so ga, bilo je leta 2012, prijatelji složno odnesli na Triglav, še prej pa so skrbno predelali nahrbtnik, da so v njem na streho Slovenije lahko nesli dragoceni tovor.»Planinci so nas pozdravljali s solzami v očeh, drugim so polzele po licih. Ustavljali so nas, nas objemali, fotografirali, spraševali, hvalili. Dva planinca s Hrvaškega smo srečali, ko sta že sestopala, a sta se vrnila na vrh, da bi se prepričala, ali smo osvojili Triglav. Tik pod vrhom smo srečali Ljubljančanki in ena od njiju je ganjeno jokala, ko smo se z njo zapletli v pogovor,« nam je nekaj tednov po osvojitvi Triglava pripovedoval Miha Nardoni.Prijatelji, kakršnih nima vsak, so mu v tistem obdobju omogočili izpolniti še eno, na videz neuresničljivo željo: opraviti začetni potapljaški tečaj.