Brez goriva ne moremo, ne glede na ceno, Lahovnik: »To pa izkorišča vlada, ki s trošarinami pridno polni blagajno«

Cene pogonskih goriv so se na bencinskih servisih zunaj avtocest v začetku tedna le malenkost spremenile, do 19. maja bo tako za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva treba odšteti 15 centov manj. Čeprav gre za znižanje, je to minimalno, in to kljub temu, da je cena nafte na svetovnem trgu v zadnjem mesecu padla za približno 11 dolarjev, sodček črnega zlata pa je tako najcenejši v zadnjih štirih letih. Kot so skupaj z novimi cenami goriv sporočili iz vlade, trošarin niso spreminjali.

V Sloveniji se cene goriv niso znižale zaradi trošarin.

Mnogi se ob primerjavi cen nafte in goriva sprašujejo, kako je mogoče, da cene nafte padajo veliko hitreje kot cene pogonskih goriv ter se pri tem jezijo na distributerje. A ti niso nič krivi, pravi ekonomist in nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik. »V Sloveniji se cene goriv niso znižale zaradi trošarin. Niso torej problem distributerji, ampak davčna politika države. Dejstvo je, da so dajatve pri nas že kar 60 odstotkov cene goriva in zato precej bolj vplivajo na ceno goriv kot cena nafte na svetovnih trgih. Če natočimo rezervoar goriva s 50 litri dizla, nas to stane okrog 70 evrov, od tega pa država pobere kar 42 evrov različnih dajatev,« je pojasnil Lahovnik, ki mu ne gre v račun, da vlada državljane, predvsem tiste v obmejnih območjih, pravzaprav spodbuja, da gorivo točijo v sosednjih državah ter s tem polnijo njihove blagajne namesto lastnih.

Gre za nujno dobrino

Tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo, bi se najbrž pogosteje ustavili na naših bencinskih servisih in tukaj napolnili jeklene konjičke, a ob pogledu na cene raje močneje stopijo na plin in rezervoar napolnijo na drugi strani meje. »Pred dvajsetimi leti smo imeli nižje dajatve kot sosednje države in cenejše gorivo, ker smo spodbujali t. i. bencinski turizem. Takrat so mnogi Avstrijci in Italijani na obmejnih področjih točili gorivo v Sloveniji, ob tem pa tukaj opravili še razne storitve, kot so frizerske in gostinske storitve, od česar so gostinci in drugi podjetniki v obmejnih krajih lepo živeli,« je ob tem spomnil Lahovnik, ki se je obregnil še ob emisijske kupone za promet, o uvedbi katerih razmišljajo nekatere evropske države, med njimi Slovenija.

Na ta način so sicer obdavčeni izpusti termoelektrarn, emisijski kupon pa je pravzaprav oblika davka, pomeni pa »dovoljenje za pravico do izpusta ene tone ogljikovega dioksida ali ustrezne količine drugega toplogrednega plina z ekvivalentno količino toplogrednega učinka«. Posledice teh kuponov trenutno občutijo zgolj podjetja, zato običajni državljani nanje radi pozabimo, kar pa bi se spremenilo v primeru, da bi jih uvedli tudi za promet, opozarja Lahovnik.

Paradoks je, da vlada govori o prevozni revščini, ampak to revščino povzroča prav visoka obdavčitev naftnih derivatov.

»Če se zgodi, da Slovenija tudi za promet uvede emisijske kupone, se bodo nafta, bencin in kurilno olje še bolj podražili. Paradoks je, da vlada govori o prevozni revščini, ampak to revščino povzroča prav visoka obdavčitev naftnih derivatov,« pravi nekdanji minister, ki je ob tem še spomnil, da so naftni derivati nujna dobrina, zato se povpraševanje po njih bistveno ne zniža, tudi če se cene dvignejo.

Brez bencina ali dizla pač težko kam pridemo, zato je treba rezervoar avtomobila napolniti ne glede na ceno, četudi smo se na račun tega primorani odreči čemu drugemu. »To pa seveda izkorišča država, ki s trošarinami na goriva pridno polni proračun. Ne pozabimo, kako je vznemirilo nekatere vladajoče politiki, ko je Petrol na ročkah za gorivo objavil strukturo cene goriva, ki je lepo pokazala, kdo koliko pobere pri vsakem litru goriva,« je zaključil Lahovnik.