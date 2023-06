Brecelj o Loredanu: Megalomansko obljublja s figo v žepu in laže

Vedno glasnejše so govorice, da želi vlada zamenjati ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. V zadnji oddaji Tarča so poročali, da so se pogovarjali z nekaterimi člani stranke Svoboda, ki menijo, da mora Loredan oditi.

Pozivi k odstopu so prišli tudi iz civilne družbe. K temu so ga pozvali v Inštitutu 8. marec. Delova lestvica priljubljenosti politikov pa je do nedavnega kazala, da je Bešič Loredan najbolj priljubljeni minister sedanje vlade, ta teden pa je zdrsnil na peto mesto. Še vedno pa je mesto pred premierjem, ki je trenutno šesti najbolj priljubljen politik v državi.

Kaj mu očitajo?

Povod za pozive k odstopu je bil neukrepanje v primeru domnevnega nasilja na Psihiatrični bolnišnici v Ljubljani. Drugi očitek je neuspeh intervencijskega zakona za stabilizacijo slovenskega zdravstva – kljub dodatnim milijonom so se čakalne dobe še podaljšale. Minister na to odgovarja, da je bil denar dobro porabljen za dostopnost zdravja za večje število ljudi, nikoli pa da ni bilo rečeno, da se bodo zaradi njega drastično zmanjšale čakalne dobe. V Tarči so izbrskali izjavo pred uvedbo zakona, v kateri je Loredan povedal, da pričakuje do 30-odstotno zmanjšanje čakalnih dob zaradi zakona. Tretjino denarja, zagotovljenega s tem zakonom, so porabili zasebni izvajalci s koncesijami.

Brecelj: Minister veliko obljublja s figo v žepu

Erik Brecelj, vodja strateškega sveta za zdravstvo je bil o delu ministra Bešič Loredana zelo neposreden:

»Dokazal je, da je metanje denarja v zdravstveni sistem nesmiselno – s tem niso doseženi cilji, ki si jih želimo glede na vloženo količino denarja.

Dokazal je, da se moramo boriti za javno zdravstvo. Videli smo, da so posamezniki pripravljeni izpleniti to javno zdravstvo do zadnje kaplje krvi. Začelo se je med covidom, nadaljevalo zdaj. Gospodje z vezami v politiki nimajo milosti pri plenjenju.

Dokazal je, da je zdravniška zbornica ugrabljena s strani male skupinice ljudi, ki dela za sebe.

Podal je številne časovnice, vse so propadle. Organizira tiskovne konference, na katerih megalomansko obljublja stvari s figo v žepu, veliko je laži, storjenega nič v enem letu, tako da upam, da potegne zadnjo časovnico, to je odhod z ministrstva.«

Loredan: Ne nameravam oditi

Minister Bešič Loredan je na očitke odgovoril, da trdno stoji na svojem stolčku in ne namerava odstopiti. Da mu je podporo pred dvema dnevoma izrazil tudi premier Robert Golob.