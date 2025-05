Slovenci jezni zaradi skrčenih pakiranj, cena pa ostaja ista: »Bravo, trgovina! Iz 500 g na 360 g? (FOTO)

Na priljubljeni platformi Reddit se je znova razplamtela razprava o t. i. skrčflaciji – skritem zviševanju cen prek zmanjševanja količine izdelkov. Tokrat je eden od slovenskih uporabnikov razočarano opozoril na zmanjšanje količine pakiranega mesa v eni od večjih trgovskih verig. Njegova objava je sprožila plaz odzivov – večina izrazito kritičnih do trgovcev, cenovne politike in tudi do potrošniške pasivnosti.

Iz 500 g na »fantastičnih« 360 g

»Bravo, trgovina! Iz 500 g na 360 g?« se glasi začetek objave, ki jo je opremil s fotografijo embalaže piščančjega mesa. Po njegovih besedah se je količina v pakiranju z leti znižala iz klasičnih 500 gramov najprej na 450 g, nato 400 g, zdaj pa na vsega 360 gramov.

»Včasih sem kupil eno pakiranje za eno kosilo, sedaj moram pa vedno vzeti dva,« je še dodal. Kljub zmanjšani vsebini pa cena ostaja enaka – ali celo višja, kot opozarjajo številni komentatorji pod objavo.

Polni jeze, ironije in frustracije

Pod objavo se je hitro zvrstilo več odzivov uporabnikov, ki potrjujejo, da opažajo podobne trende tudi pri drugih izdelkih.

»Cena pa ostaja ista,« se glasi eden najpogosteje všečkanih komentarjev. Drug uporabnik ironično pripomni: »A ne veste, da je epidemija osamljenih moških? En sam ne more pojest 500 g, zato so dali 360, da lažje poje.«

Nekateri opozarjajo, da embalaža ostaja popolnoma enaka, le vsebine je manj. To povzroča dodatno zmedo pri kupcih, ki se pogosto ne zavedajo, da plačujejo enako ali več za manjši izdelek.

Zmanjšanje količine so opazili tudi pri drugih izdelkih. FOTO: Hleb Usovich/Gettyimages

»Dokler ljudje kupujejo brezglavo, se s tem dejansko strinjajo,« zapiše eden od komentatorjev, medtem ko drugi dodaja, da manjše pakiranje omogoča večje navidezne popuste, čeprav je cena na kilogram pogosto višja.

Več pozivov k obisku mesnic

V poplavi negativnih mnenj se pojavi tudi nekaj bolj konstruktivnih. Več uporabnikov poudarja, da se zaradi teh trendov raje odločajo za nakup mesa v mesnicah. »Jaz sem hitro našel mesnico, kjer mi je meso odlično, cena je primerljiva, če ne celo nižja kot v trgovini, pa še podpiram slovensko podjetje,« je zapisal nekdo.

Nekdo je začudeno vprašal, zakaj ljudje še vedno množično kupujejo piščanca v razrezanih kosih in ne celega, saj naj bi bil nakup celega piščanca bistveno cenejši in bolj smiseln tudi z vidika količine mesa.

Skrčflacija tudi pri drugih izdelkih

Razprava se ni ustavila zgolj pri mesu. Uporabniki so hitro navedli še več primerov zmanjševanja količin pri drugih živilih. »Tudi kisla smetana je šla iz 0,5 l na 0,4 l, cena pa ista,« je zapisal prvi, medtem ko drugi izpostavlja lososa, ki naj bi ga nekoč kupili v pakiranjih po 500 gramov, zdaj pa največ po 300 gramov – ponovno po višjih cenah.

Skupni imenovalec razprave je občutek prevaranosti. »Plačal boš za embalažo, meso boš pa prinesel od doma,« je bil eden bolj sarkastičnih komentarjev, ki pa povzame splošno razočaranje nad stanjem v trgovinah. Medtem ko nekateri to jemljejo z ironijo, drugi pozivajo k večji potrošniški ozaveščenosti: gledanje cene na kilogram, izbira lokalnih mesnic in izogibanje impulzivnim nakupom na podlagi »akcij«, ki to pogosto niso.

Ste tudi sami opazili zmanjšanje količin pri pakiranih živilih? Kupujete meso v trgovinah ali mesnicah?

